SIAMU Bruxellois: Une large majorité parlementaire donne son feu vert au rapport de la commission

Le parlement bruxellois a adopté vendredi à une large majorité les constats et recommandations de la commission spéciale chargée de se pencher sur la gestion des marchés publics au sein du Service de l'Aide Médicale Urgente.

Cette commission spéciale avait été mise sur pied en février dernier, au terme d'une série d'auditions organisées à la suite de la diffusion d'un audit accablant de la Cour des Comptes sur la gestion des marchés publics au sein du SIAMU entre 2012 et 2015.

Après avoir entendu plusieurs acteurs, elle avait décidé le 20 mars dernier de reporter la suite de ses travaux, dans l'attente des procès-verbaux des réunions du Comité de direction.

L'audition de l'ensemble des secrétaires d'Etat et ministres qui se sont succédé à la tête de ce département n'a pu être organisée que trois mois plus tard.

Les travaux ont révélé des dysfonctionnements dépassant largement le cadre de la gestion des marchés publics: cadre hiérarchique incomplet; manque de personnel au niveau du management administratif, conflit récurrent entre les cadres opérationnel et administratif, carence dans le contrôle de la comptabilité et des achats, relations tendues entre les directions opérationnelle et/ou administrative et les cabinets des ministres /secrétaires d'Etat qui se sont succédé à la tête du département, ...

Une vaste réforme qui a commencé à se concrétiser en mars a été lancée. L'évaluation de son impact à la lumière des recommandations semble prématurée.

Des recommandations sur la modernisation des outils de gestion

Au-delà des quelque 60 constats du rapport que le MR et la N-VA ont rejetés, les jugeant insuffisants sur le plan des responsabilités politiques, ces recommandations portent notamment sur la modernisation des outils de gestion du SIAMU. Elles visent l'amélioration de la gestion des marchés publics par du personnel compétent ainsi qu'une structure interne adéquate et une optimalisation de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, des finances et des stocks.

En ce qui concerne la gestion des missions de service public, le parlement reprend en grande partie à son compte les recommandations de l'audit de la Cour des Comptes sur la gestion des marchés publics au sein du corps des pompiers: rédaction d'un manuel de procédures relatif aux marchés publics; description de fonction des agents qui les gèrent; plan de formation de ceux-ci; mise en place de mesures de contrôle interne et de mesures anti-fraude; établissement d'un P-V de réception attestant la bonne exécution du marché; ...

Les députés bruxellois demandent également un resserrage des boulons dans plusieurs aspects de la gestion concrète des marchés publics au SIAMU, l'intégration du SIAMU dans la Centrale de marchés pour services fédéraux, à l'instar des autres zones de secours du pays, la fixation d'un plan pluriannuel de politique générale du SIAMU à même de mener une politique d'anticipation du Service.

De multiples recommandations visent à améliorer significativement la gestion des ressources humaines et à instaurer en parallèle, des mesures encadrant l'octroi d'avantages en nature, le remboursement de frais vestimentaires, l'usage de cartes de crédits et de véhicules de fonction.

Mise en exergue par plusieurs députés néerlandophones, la recommandation numéro 32 demande de faire en sorte que le SIAMU soit doté le 1er juillet prochain de cadres linguistiques stables et pérennes pour qu'il soit en mesure d'assurer les procédures de recrutement de personnel et de valorisation du personnel existant.

Le parlement plaide aussi pour une rationalisation des asbl qui gravitent autour du SIAMU quitte à en réformer le statut, le financement et le contrôle.

En ce qui concerne la structure, il insiste sur la poursuite de la réforme en cours depuis mars dernier sur le modèle adopté par le parlement en 2015. Il demande l'accélération de la mise en place de cadres intermédiaires indispensables à la liaison entre les niveaux hiérarchiques.

Le parlement précise enfin qu'il saisira la Cour des Comptes pour un audit de suivi des mesures mises en place, au plus tard à la mi-2020.



Belga