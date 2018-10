Si on votait demain pour les régionales, qu'est-ce que ça donnerait aux parlements flamand et wallon?

Le CRISP (Centre de Recherche et d'Information Socio-Politique) a établi des projections en sièges sur base des résultats obtenus par les différentes formations politiques aux élections provinciales.

Et celles-ci révèlent des tendances inquiétantes pour les majorités en place.

Ainsi, au parlement wallon, la coalition actuelle MR-CDH n'obtiendrait plus la majorité puisqu'avec une chute de 3 sièges pour le MR et de 2 sièges pour le cdh, l'orange bleue ne représenterait plus que 33 députés sur 75.

Mais la coalition d'avant-putsch ne serait plus possible non plus puisque le PS perdrait selon cette projection 7 sièges, et les 11 députés du cdh ne suffiraient donc plus au PS (22 sièges) pour obtenir une majorité au parlement.

"La seule bipartite possible serait en fait une coalition PS-MR" souligne Jean Faniel, le directeur du CRISP, qui parle de modifications importantes, puiqu'outre les chutes du PS et du MR, le cdh se ferait lui ravir sa troisième place par ECOLO.