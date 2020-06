"Si on n'avance pas dans la 5G, on complique la relance économique de la Belgique"

Le patron de Proximus, Guillaume Boutin, était l'invité de l'émission CQFD, en mode grand entretien ce mercredi. L'occasion de faire le point avec lui sur l'état du déploiement de la 5G en Belgique, mais aussi des connaissances en termes d'impact sanitaire et économique de cette nouvelle technologie.

"Un triple avantage"

La 5G, c'est la nouvelle génération des normes pour la téléphonie mobile. Guillaume Boutin recontextualise: "Il y a d'abord eu la 2G, qui a permis d'appeler tout le monde n'importe quand n'importe où, ensuite la 3G qui a marqué le début de l'internet mobile, permettant d'envoyer une photo, une vidéo, et puis la 4G qui a vu l'internet mobile se généraliser, avec aussi l'émergence des réseaux sociaux".

Pour le CEO de Proximis, la 5G offre trois avantages: "plus de vitesse et de capacité pour les usages internet de tous les jours et à venir; une technologie précise, sécurisée et réactive permettant le développement une nouvelle plateforme pour l'économie de demain [...] Enfin, une efficacité supérieure à la 4G. Puisque pour transporter le même nombre de données, la 5G est beaucoup moins énergivore, avec un impact environnemental positif à la clef", détaille Guillaume Boutin.

Impact sanitaire trop peu documenté

Des avantages loin d'éclipser la méfiance que suscite la 5G suscite au sein de la population. Pour certains spécialistes, pas besoin de la 5G, car tout fonctionne déjà avec la 4G. Mais surtout, on ne dispose toujours pas aujourd'hui de données scientifiques prouvant que cette technologie n'a aucun impact à terme sur la santé. C'est ce qui explique la réticence de nombreuses communes wallonnes qui ont suspendu le déploiement de la 5G qui y avait été initié.

Guillaume Boutin regrette que la Belgique ait pris ce retard comparativement à d'autres pays car, selon la vision du patron de Proximus, la croissance économique est directement corrélée à l'adoption des infrastructures numériques: