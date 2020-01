"Si on n'avait pas fédéralisé pour éviter les conflits, la Belgique n'existerait plus"

L'interview de Georges-Louis Bouchez au magazine politique Wilfried sorti ce jeudi a suscité de vives réactions. L'informateur royal s'y déclare en faveur d'une Belgique "unitaire". La N-VA affirme qu'"en tant qu'informateur, il n'aide pas à faire avancer les choses". Le principal intéressé se défend d'être sorti de son rôle et parle d'un idéal lié à son profond attachement au pays. Alors faut-il regretter la Belgique unitaire? Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités: François Brabant, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, et Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT.

Une interview prévue de longue date

François Brabant précise le contexte dans lequel cette interview a été donnée: une interview prévue avant la désignation de Georges-Louis Bouchez comme informateur royal, que celui-ci n'a pas annulée, et qui visait à faire un point sur la situation de la Belgique aujourd'hui. "Une situation de blocage dont la Belgique est devenue coutumière", explique le fondateur du magazine Wilfried, "et c'est comme ça qu'est née la conversation, en se demandant si la Belgique était abonnée à des blocages de longue durée tous les 4 ou 5 ans, si la nature fédérale de l'Etat avait induit cela? Et là Georges-Louis Bouchez, de façon très spontanée, déclare qu'il aurait été plus simple de tout laisser au niveau fédéral et de ne pas créer cet émiettement des compétences".

Le journaliste politique explique que l'attachement de Georges-Louis Bouchez à la Belgique unitaire lui semble lié à un côté sentimental et romantique d'une part... A un aspect pragmatique d'autre part, avec des yeux rivés sur les dépenses que génère cet Etat fédéral tel qu'il a été conçu.

Un éléphant dans un magasin de porcelaine

Ivan De Vadder estime qu'il y a une différence entre tenir ces propos en tant que président de parti ou en tant qu'informateur royal. "Les deux rôles sont confus, dit-il, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et il y a beaucoup de porcelaine qui n'a pas survécu à sa sortie, en Flandre". Le président de la N-VA a notamment déclaré: "Georges-Louis Bouchez a droit à son opinion, mais en tant qu'informateur, il n'aide pas à faire avancer les choses. Cette déclaration nous ramène au 19 ème siècle et témoigne d'un manque de vision historique", pour Bart De Wever.

De là à hypothéquer le processus de négociations en vue de former un gouvernement fédéral? Non, pour le journaliste politique à la VRT. Ivan De Vadder concède que la fédéralisation coûte cher, mais pas de quoi argumenter en faveur d'un retour à l'état unitaire. "Par contre, re-fédéraliser quelques compétences pour un modèle plus efficace, c'est un point sur lequel beaucoup de partis et de personnes sont ouverts", affirme Ivan De Vadder.