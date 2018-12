"Si Charles Michel veut le soutien de la N-VA, il sera notre marionnette", affirme Jan Jambon

"Si Charles Michel veut le soutien de la N-VA, il sera notre marionnette", déclare samedi Jan Jambon (N-VA) dans les colonnes de La Libre et de la Dernière Heure. L'ex-vice-Premier ministre va plus loin que son président de parti Bart De Wever, qui clamait dès vendredi ne pas craindre des élections anticipées.

La Libre, la DH, Le Soir, Sudpresse, L'Echo, sans oublier la plupart des titres flamands... la N-VA s'exprime dans toute la presse belge, ce week-end.

Dans La Libre et la DH, Jan Jambon affirme clairement que le soutien de la N-VA au gouvernement désormais minoritaire MR-CD&V-Open Vld aura un prix: "Si on reste dans cette situation, si (Charles Michel) veut absolument avoir notre soutien au Parlement pour son gouvernement minoritaire, alors il deviendra la marionnette de la N-VA. Dans l'opposition, les compromis ne nous intéressent plus: nous voulons réaliser notre programme à 100%. S'il négocie un soutien avec la N-VA, il sera notre marionnette. Mais s'il négocie un soutien avec le PS, il sera alors la marionnette du PS."

Le nationaliste revient aussi sur les propos de Theo Francken, ex-secrétaire d'Etat N-VA à l'Asile et à la Migration, qui avait affirmé dans la presse conditionner une sortie du pacte de l'Onu sur les migrations à un retour dans une coalition avec le MR. "Je comprends ce qu'il veut dire mais affirmer cela aujourd'hui est prématuré. On ne fera pas du Pacte l'enjeu majeur de négociations gouvernementales", dit Jan Jambon.