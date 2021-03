Sexisme dans l'armée : "Si les faits sont avérés, il y aura des sanctions immédiates", insiste la ministre de la Défense Ludivine Dedonder

La ministre est également revenue l’étude de confirmation sur la toxicité des masques Avrox qui n’a toujours pas livré ses résultats, trois semaines après que les autorités ont décidé de ne plus les distribuer en Belgique. Selon la ministre, 7 millions de ces masques attendent dans une caserne le sort que les autorités leur réserveront. La ministre a également apporté des éclaircissements sur l’aide de la Défense à la campagne de vaccination et sur le sexisme dans l’armée.

Sur la table de la ministre de Défense, Ludivine Dedonder, se trouve un rapport sur le sexisme dans l'armée. Un rapport qui a interpellé l'Etat major. Une dizaine de plaintes déposées sur des faits de sexisme dans l'armée. Est-ce trop ? Existe-il un décalage entre les faits et la réalité. Ludivine Dedonder est revenue sur ce rapport, invitée de la matinale de La Première.

Une dizaine de plaintes sont déposées chaque année par des femmes militaires mais ce nombre est-il l’arbre qui cache la forêt ? Une étude pour questionner les femmes victimes de harcèlement a été menée à la Défense et "on s’est rendu compte que beaucoup d’entre elles n’avaient pas osé le dire pour diverses raisons. Comme première femme à la tête de la Défense, je serai à leur côté. Les harceleurs seront immédiatement sanctionnés si les faits sont avérés" Une volonté qui s’appréciera alors que la ministre de la Défense annonce 10.000 nouveaux engagements dans les 5 ans .

Les masques Avrox avaient été commandés par le précédent gouvernement dans le "chaos" des premiers mois de la pandémie, soit un budget de 40 millions. Ces masques ont été distribués à la population vivant en Belgique par le biais des pharmacies. Le 23 février dernier, la RTBf lance un pavé dans la mare en pointant la possible toxicité de ces masques en raison de la présence de nanoparticules de nitrate d’argent dans ces masques blancs en tissus. Ils ont depuis lors été retirés de la circulation.

Selon la ministre de la Défense, les marchés publics relatifs à ces masques "n’ont pas été mal faits" puisque la Cour des comptes avait donné son feu vert et que le Conseil supérieur de la santé avait émis un avis favorable de conformité. " Quand j’ai pris mes fonctions en octobre", ajoute Ludivine Dedonder, "j’ai appris qu’il restait un stock de 7 millions de masques dans une caserne. J’ai interrogé les entités fédérées sur leurs besoins et j’ai avancé l’idée de les distribuer à la population via les centres de vaccination."

C’est à ce moment-là que Sciensano publie une étude complémentaire dans laquelle il est question de la possible toxicité des masques et préconise de ne plus les utiliser en attendant le résultat final de l’étude. "Nous n’avons toujours pas ces résultats aujourd’hui", précise la ministre de la Défense.