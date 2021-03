Sexisme dans l’armée : "Il n’y a pas de place pour les harceleurs et les bourreaux à la Défense", insiste la ministre Ludivine Dedonder

La ministre est également revenue l’étude de confirmation sur la toxicité des masques Avrox qui n’a toujours pas livré ses résultats, trois semaines après que les autorités ont décidé de ne plus les distribuer en Belgique. Selon la ministre, 7 millions de ces masques attendent dans une caserne le sort que les autorités leur réserveront. La ministre a également apporté des éclaircissements sur l’aide de la Défense à la campagne de vaccination et sur le sexisme dans l’armée.

Les lignes bougent alors que la Défense a intégré 4 femmes dans son groupe des forces spéciales, au sein d’une "capacité de développement profond" (ou "Deep Development Capability", DDC).

Les lignes bougent mais l’intégration est allée de pair avec une déferlante de propos sexistes sur les réseaux sociaux… Y compris de militaires eux-mêmes. "C’est inadmissible", déclare la ministre, "ces personnes ne sont pas dignes de travailler à la Défense."

Une dizaine de plaintes sont déposées chaque année par des femmes militaires mais ce nombre est-il l’arbre qui cache la forêt ? Une étude pour questionner les femmes victimes de harcèlement a été menée à la Défense. "On s’est rendu compte que beaucoup d’entre elles n’avaient pas osé le dire pour diverses raisons". La ministre explique que les raisons de ce silence sont multiples: "Par peur de représailles, de perdre leur emploi, d’être freinée dans leur évolution de carrière ou par honte aussi. Je veux être très claire, je condamne toute forme de discrimination.

Si les faits de harcèlement ou de violence sexuelle sont avérés, il y aura des sanctions immédiates

La ministre poursuit: "On a donc voulu mettre en place au sein de la Défense, une campagne de sensibilisation. On va aussi former les cadres et on va faciliter l’accès à l’assistance psychosociale pour les victimes. On a mis en place un numéro vert pour que les femmes soient entendues, elles étaient jusqu’ici écoutées mais pas entendues. Comme première femme à la tête de la Défense, je serai à leur côté. Il n’y a pas de place à la Défense pour les harceleurs et les bourreaux. Si les faits de harcèlement ou de violence sexuelle sont avérés, il y aura des sanctions immédiates. Les harceleurs seront immédiatement sanctionnés si les faits sont avérés".

Une volonté qui s’appréciera alors que la ministre de la Défense annonce 10.000 nouveaux engagements dans les 5 ans. De plus en plus de femmes intègrent la Défense, plus 2% par rapport à l’année dernière. "Il faut donc que les femmes comprennent qu’elles ont leur place à la Défense et les hommes aussi doivent le comprendre. La Défense doit être à l’image de la société", explique Ludivine Dedonder.