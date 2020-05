Seule la version néerlandaise des nouveaux tarifs de l’aéroport de Bruxelles-National est officielle ? Vexatoire et illégal, estime une asbl qui porte plainte !

L’aéroport de Brussels Airport vient de publier sur son site internet les tarifs et redevances qui entreront en vigueur en avril 2021. Un document parfaitement public et transparent qui permet de constater que l’aéroport perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est calculé par une formule qui prend en compte le tarif unitaire, le poids de l’avion, le facteur environnemental et le facteur jour/nuit. Jusque-là, rien de bien particulier à signaler. Mais pour la toute première fois figure dans le document cet article (l’art. 12) qui interpelle : "La version néerlandaise de ce document est la seule version officielle des termes et conditions des tarifs des activités aéronautiques régulées à l’aéroport de Bruxelles-National. Les versions anglaises et françaises sont ajoutées pour information seulement. Si certaines formulations de ce document peuvent être interprétées différemment en fonction de la langue du document, alors le libellé de la version néerlandaise de ce document a priorité sur les versions anglaises et françaises".

Un article jugé non seulement "vexatoire, discriminatoire, déplacé, impoli et manquant d’élégance " aux yeux de l’asbl UBCNA (qui défend les intérêts des riverains de Brussels Airport), mais aussi tout à fait illégal. "Il s’agit d’une violation de la législation sur l’emploi des langues et une discrimination basée sur l’appartenance à une communauté, une région ou une appartenance linguistique" affirme l’UBCNA dans le courrier envoyé à Emmanuel Vandenbossch, le président de la Commission permanente de contrôle linguistique avec copie à la Première ministre Sophie Wilmès.

Du côté de Brussels Airport, l'explication est toute simple, elle s'appuie le décret linguistique flamand : "C’est tout simplement parce que Brussels Airport se trouve sur le territoire flamand et de ce fait, il y a l’obligation d’utiliser le Néerlandais comme langue officielle. Cet article-là n’est pas nouveau, il se retrouve d’office sur les documents de taxes aéroportuaires, il est à chaque fois présent" précise Nathalie Pierard, la porte-parole de l'aéroport bruxellois

L’affaire est entre les mains du président de la Commission permanente de contrôle linguistique…

Lien vers les nouveaux tarifs

https://media.brusselsairport.be/bruweb/default/0001/29/52b2f2ef778b7161fe58a099ef7bae8546ad2279.pdf

Lien vers les tarifs applicables jusqu’au 1er avril 2020

https://media.brusselsairport.be/bruweb/default/0001/26/1d1b835d0f2793b349b4d9d05ec805013102b9a4.pdf