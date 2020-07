Seul un quart des étudiants se satisferait de cours à distance à la rentrée

Enseignement supérieur : une fracture numérique pour des étudiants - JT 13h - 17/04/2020 Les vacances de Pâques s'achèvent et les cours ne reprendront pas en primaire et secondaire, pas pour l'instant. Les examens seront supprimés. La situation est différente dans les universités. Les étudiants seront testés à distance. Il faut être équipé et connecté. Cela pourrait pénaliser certains étudiants.