Sénat : une rentrée sans incident

Les sénateurs ont fait leur rentrée cet après-midi. Ils ont prêté serment, du moins les 50 sénateurs issus des parlements des régions et communautés. Pour les 10 sénateurs cooptés, il faudra attendre le 12 juillet.

Une rentrée, qui s’est déroulée sans le moindre incident. Après la vérification des pouvoirs, le président de séance, le libéral Jean-Paul Wahl a ensuite appelé chacun des sénateurs pour la prestation de serment. Il l’a fait du perchoir, seul, en renonçant à demander l’assistance des 2 plus jeunes sénateurs de l’assemblée, comme le prévoit le règlement, en l’occurrence un député Ecolo et une sénatrice du Vlaams Belang. Il a ainsi évité la présence de l’extrême droite au perchoir de l’assemblée, comme ce fut le cas également à la Chambre il y a 15 jours, lorsque Patrick Dewael avait présidé la séance depuis son banc dans l’hémicycle.

Jean-Paul Whal a ensuite tenu à rappeler que " les élections sont le point fort de notre démocratie, elles assurent la modification pacifique des rapports de force politiques, mais si le paysage politique change, les fondements de notre démocratie restent intacts. Nous devons veiller à ne jamais laisser menacer notre démocratie par la montée des inégalités, par une avancée rampante de la discrimination, ou par l’enfermement intellectuel. Il appartient à nos parlements à mettre en garde contre l’affaiblissement des valeurs qui définissent notre démocratie".

Ecolo-Groen et N-VA : les groupes les plus importants

La composition du Sénat a été sensiblement modifiée par les résultats des élections du 26 mai dernier. Si l’on additionne les représentants des entités fédérées et les sénateurs cooptés, on voit que le groupe Ecolo-Groen compte désormais 9 sièges (+3), autant que la N-VA (qui en a perdu 3), ils deviennent les groupes les plus importants. Paradoxe ? Le Sénat reste une institution contestée au nord du pays où la N-VA et Groen plaident avec insistance pour sa suppression.

Ils sont suivis par le PS, le MR et le Vlaams Belang avec chacun 7 sièges. Le PS qui en a perdu 3 et le Vlaams Belang qui en gagne 5. A noter encore l’arrivée de 5 sénateurs du PTB, comme le CD & V et L’Open Vld. Le sp.a en compte 4 et le cdH 2.

Les sénateurs cooptés prêteront serment le 12 juillet

Ils sont, eux, choisis par leur parti respectif. Ils sont 10, 4 francophones et 6 néerlandophones, répartis en fonction des résultats électoraux à la Chambre. Côté francophone, le cdH n’a plus droit à coopter un sénateur. Les quatre sénateurs cooptés francophones reviennent au PS, au MR, à Ecolo et au PTB. Si le PS et Ecolo ont déjà désigné leur sénateur coopté, ce n’est pas le cas du MR, où Georges-Louis Bouchez et Olivier Destrebecq se disputent le siège. Le premier n’a pas été élu à la Chambre, le second pas réélu au Parlement wallon.