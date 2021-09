Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre : Bruxelles veut faire marcher ses habitants

Invitée de Matin Première au premier jour de la semaine de la mobilité ce jeudi, Elke Van den Brandt a par ailleurs défendu le passage de Bruxelles en zone trente : "C’est important pour les piétons d’avoir leur place en toute sécurité et de ne pas avoir des voitures qui dépassent à 70 km à l’heure. C’est pour ça que Bruxelles en zone trente, c’est bien. C’est pour ça aussi que les cyclistes ont leur place propre parce qu’ils vont plus vite que les piétons".

La part des déplacements à pied est de 37% aujourd’hui à Bruxelles et l’objectif de la ministre Groen est d’atteindre les 50% à l’horizon 2030. "On veut augmenter les déplacements à pied des Bruxellois, c’est dans notre plan mobilité. C’est possible parce que beaucoup de gens prennent leur voiture pour des distances de moins de 1 km. Or, marcher, c’est bien pour la mobilité, c’est bien pour la santé", insiste Elke Van den Brandt.

Si le piéton est à l’honneur cette semaine, le plan Good Move (que vous retrouverez ici) et la semaine de la mobilité ne laissent pas pour autant de côté les cyclistes et les transports en commun. Les pistes cyclables créées pendant la pandémie (dites pistes "corona") seront maintenues, voire améliorées : "On compte 60% de cyclistes en plus dans ces pistes corona. Exemple avec celle de la rue de la Loi fort empruntée. 6000 cyclistes y passent chaque jour. Mais on ne va pas les garder comme ça avec des blocs de bétons. On va les réaménager pour faire en sorte que les piétons, les cyclistes et les voitures aient chacun leur propre place et soient en sécurité dans leurs déplacements", précise la ministre bruxelloise.

Quant à la voiture, l’idée est de la tenir éloignée de Bruxelles le plus possible pour éviter embouteillages et engorgements. Elle est de moins en moins la bienvenue à Bruxelles. Le projet bruxellois de taxe kilométrique intelligente ou "smart move" en est un bel exemple, un projet qui selon Elke van den Brandt, n’est pas enterré après les levées de boucliers en Flandre et en Wallonie.