Selon un récent sondage, le Vlaams Belang deviendrait le premier parti de Flandre

D'après le nouveau baromètre Le Soir-RTL-Ipsos, PS et MR sont donnés au coude-à-coude devant Ecolo et le PTB, en Wallonie. A Bruxelles, Ecolo-Groen pointent devant les socialistes et le MR. Mais , le plus "spectaculaire" se trouve du côté flamand: le sondage confirme la 1ère place de l'extrême-droite Vlaams Belang à 24,9% devant la N-VA à 22%. Un sondage qui pourrait voir les nationalistes encore durcir leurs propos et compliquer d'éventuelles négociations fédérales.