Selon la ministre Schyns, les professeurs seraient plus facilement remplacés à partir de mars

En cette rentrée scolaire, de nombreuses écoles sont confrontées à une pénurie de professeurs, notamment dans les sciences et les langues. La ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schyns (cdH), évoque la question sur Matin première: "Je comprends les difficultés des directeurs à trouver des professeurs à une période où il y a davantage de malades. Mais ce n’est pas uniquement lié au décret titre et fonction. La pénurie n’est pas nouvelle. Elle est plus fortement dans certains domaines, dans certaines zones."

Selon elle, la difficulté se trouve dans le remplacement des enseignants en raison de la procédure assez stricte. C’est pour cela qu’elle a déposé un texte au Conseil d’état pour en faciliter le fonctionnement.

La ministre estime que les mesures prévues dans le texte pénurie pourraient arriver en mars. "Il faut le temps que le Conseil d’État donne son avis. Nous avons dû négocier avec les syndicats qui tiennent énormément au respect de la priorité des titres."

Nouvelles mesures

Elle a envisagé d’autres mesures en cas de pénurie : engager un enseignant pour faire un encadrement pédagogique même s’il n’est pas titulaire du bon titre pour donner le cours. Cela permettrait d’éviter que les élèves se retrouvent à l’études.

Elle compte également valoriser l’ancienneté en dehors du système d’enseignement. Objectif : renforcer l’attractivité. Elle propose également de donner la possibilité aux autres enseignants de prester des heures supplémentaires pour remplacer leur collègue.

Entre 25 et 30 % des jeunes profs quittent le métier cinq ans après leur début. Pour lutter contre ce phénomène, le ministre Jean-Claude Marcourt propose d’augmenter les études. Ce qui entraînerait une augmentation des salaires. "Le texte est au Parlement, je crois tout à fait qu’il peut être voté pendant cette législature. L’enjeu est de faire en sorte que ce changement soit soutenable sur le plan financier", assure Marie-Martine Schyns.

Pénurie de prof de néerlandais

L’inspection constate que les élèves choisissent davantage l’anglais que le néerlandais. La ministre explique : "Il y a aussi une question de goût. Je ne pense pas que ce soit forcément lié au fait qu’il y n’ait pas toujours des professeurs, notamment à Bruxelles. Il ne faut pas mélanger la pénurie de prof avec le fait que les élèves choisissent une langue qui leur plaise mieux."

Les nouveaux programmes de néerlandais sont introduits. Ils montrent que l’on doit apprendre la langue dans un but communicationnel, selon elle.

Tronc commun

Pour l’instant, le redoublement en première année du secondaire est interdit. Dans le nouveau code, la ministre prévoit de limiter le redoublement partout dans toutes les années en prévoyant des accompagnements personnalisés. "Ça n’a plus de sens de l’interdire à un moment du parcours. Cette levée de parcours arrivera en 2024, au moment de l’implémentation du tronc commun. A partir de 2020, pour les enfants de 3 à 8 ans. Ce tronc commun se mettra en route année par année."

À l’approche des élections, elle ne craint pas que le texte soit détricoté lors de la prochaine législature : "Il n’y a aucune peur, car c’est la première fois qu’on a tous les acteurs de l’école engagés dans un aussi gros chantier. Peu importe le prochain gouvernement, il devra tenir compte à la fois du pacte et des directeurs d’école qui se battent pour ce pacte."