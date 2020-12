Selon Emmanuel André, "prôner un assouplissement précoce des mesures, comme le font certains responsables politiques francophones, est une très mauvaise idée"

Les chiffres de la Covid semblent stagner. La baisse observée ces derniers jours n’évolue pas vraiment. On serait donc arrivé à un palier qui reste encore très éloigné des objectifs chiffrés fixés par le gouvernement. Alors, comment expliquer ces chiffres quelque peu décevants ? Sur le plateau d’A votre avis, le virologue de la KULeuven, Emmanuel André, avance l’hypothèse d’une érosion dans l’adhésion des mesures. Mais, selon lui, les causes sont certainement multifactorielles.

"Pendant le congé d’automne, les familles sont d’avantage restées dans leur bulle et ont limité les contacts, mais à la suite de ce congé, les activités ont repris plus intensément pour les enfants et les parents. Tout cela a inévitablement un effet sur les chiffres de l’épidémie".

Mais cette tendance défavorable de ces derniers jours aurait-elle un rapport avec la reprise du testing des asymptomatiques ? La réponse est non, à en croire le virologue : "Le nombre de tests n’a pas véritablement augmenté. Nous sommes d’ailleurs en sous utilisation de la capacité de test que nous avons développé en Belgique. Par contre, le taux de positivité, c’est-à-dire le nombre personnes positives par rapport au nombre de personnes testées, reste relativement élevé, autour des 8%".

Alors face à ces chiffres, faut-il envisager un durcissement des mesures ?

"Effectivement, cette courbe diminue moins vite et on a l’impression qu’il y aurait même un petit rebond" précise Frédérique Jacobs, responsable du service infectiologie de l’hôpital Erasme. "Il faudra voir dans les prochains jours si cette tendance se confirme. J’estime cependant que les mesures sont déjà très sévères et que les durcir ne semble pas nécessaire. Il faut avant tout insister pour qu’elles soient respectées au maximum, ce qui permettrait déjà d’améliorer la situation".

Pour certains, on se dirige clairement vers une troisième vague. C’est évidemment tout à fait possible ajoute Frédérique Jacobs. En fait, l’augmentation des cas dépend essentiellement de nos comportements. Même vision de la situation pour Emmanuel André :"cette troisième vague est devant nous, et le risque est réel si l’on permet notamment plus de contacts. Nous sommes actuellement sur un plateau, avec une légère augmentation alors que nous sommes encore à un niveau plus élevé que cet été".

Manque de clarté politique ?

Pour Emmanuel André, virologue à la KULeuven, la cacophonie dans les discours politiques pourrait se révéler dangereuse : "on voit parfois des responsables politiques qui ont envie, besoin de proposer aux citoyens un avenir radieux. Cela déclenche non seulement de l’incohérence, mais aussi une perte d’adhésion aux mesures. Dans l’esprit des citoyens, si des responsables politiques disent que les mesures ne sont plus tout à fait nécessaires ou qu’on peut les remettre en cause, ça initie un sentiment de "relâchement". Actuellement, il y a une nette différence Nord-Sud par rapport à cela. En Flandre, le parti au pouvoir, la N-VA, est cette fois-ci très solidaire vis-à-vis des mesures édictées par le fédéral, alors qu’elle ne siège pas à ce niveau de pouvoir. Par contre, du côté francophone, on a voulu jouer la carte de l’assouplissement précoce, ce qui est une très mauvaise idée".