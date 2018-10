Séisme suivi d'un tsunami en Indonésie: la Belgique va répondre positivement à la demande d'aide internationale

La Belgique entend répondre positivement à la demande d'aide internationale de l'Indonésie, à la suite du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes, a indiqué lundi le porte-parole du Premier ministre Charles Michel.

Le comité B-FAST se réunissait en milieu de journée pour évaluer la demande formulée et comment y répondre de la manière la plus efficace pour apporter l'aide la plus urgente aux populations sinistrées, a précisé le porte-parole.

Le gouvernement indonésien a lancé lundi un appel à l'aide internationale. En Belgique, Unicef et la Croix-Rouge ont lancé des appels aux dons pour venir en aide aux victimes. L'Union européenne a aussi annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire.

191.000 personnes en Indonésie ont besoin d'aide humanitaire urgente, a estimé lundi le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA) après le séisme suivi d'un tsunami qui a dévasté l'ouest des Célèbes.

Quelque 46.000 enfants et 14.000 personnes âgées, les populations les plus vulnérables qui résident souvent loin des centres urbains où le gouvernement concentre ses efforts, ont besoin d'aide, détaille le bureau dans son évaluation.



Un nouveau bilan diffusé faisait état d'au moins 844 morts.