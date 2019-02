Ségrégation des métis: Charles Michel prêt à faire une déclaration solennelle au parlement

Le Premier ministre Charles Michel a affiché mardi sa disponibilité à prononcer au parlement une déclaration solennelle reconnaissant la ségrégation dont ont été victimes les enfants métis arrachés à leurs mères noires durant la colonisation.

La Chambre a voté il y a près d'un an une résolution invitant le gouvernement à entreprendre un certain nombre de démarches vis-à-vis des survivants et à prononcer une déclaration solennelle au nom de la Belgique.

Depuis lors, comme l'a déjà communiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises sur les plans administratifs et diplomatiques notamment.

"J'ai informé il y a quelques semaines déjà, de manière informelle, le président du parlement de ma disponibilité pour exprimer au parlement une déclaration solennelle. Je forme le voeu que la conférence des présidents puisse faire une proposition le plus rapidement possible", a indiqué mardi en commission de l'Intérieur Charles Michel, rappelant que la Chambre était maître de son agenda. "J'ai pensé que le 28 ou le 29 mars, un an après le vote de la résolution pourrait être une date opportune", a-t-il précisé, interrogé par Georges Dallemagne (cdH) et Gwenaëlle Grovonius (PS).

En 1959, à la veille de l'indépendance du Congo, l'État belge a organisé l'envoi d'un grand nombre de ces enfants en Belgique où ils ont été mis sous tutelle, placés dans des homes ou encore adoptés par des familles belges.

Ces dernières années, ces enfants sont sortis du silence et ont constitué une association. Le gouvernement s'est concerté avec cette association.