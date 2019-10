Sécurité sociale : la FGTB veut faire participer les revenus du capital au financement

Le trou budgétaire de la sécurité sociale pourrait atteindre 6,4 milliards d’euros en 2024, si rien n’est fait. Face à ce déficit chronique, la FGTB avance ses propositions et notamment celle d’une cotisation sociale généralisée (CSG).

L’idée est de faire contribuer non plus seulement les revenus du travail, mais également les revenus du capital (revenus financiers et revenus de l’immobilier).

La FGTB travaille à un modèle qui serait progressif, à l’inverse du modèle français qui est, lui, linéaire. Pour Robert Vertenueil, président de la FGTB, cela veut dire par exemple qu’il "conviendra de faire la différence entre un propriétaire qui a hérité d’une maison de ses parents et un multipropriétaire qui gère plusieurs appartements en location". Il faudra aussi dans le même temps protéger les locataires, en encadrant les loyers. La FGTB travaille à un modèle de CSG qu’elle compte présenter le mois prochain.

Mais ce n’est pas la seule piste. La FGTB demande aussi que soit pérennisée la dotation d’équilibre, que le gouvernement fédéral assure pour maintenir l’équilibre de la sécurité sociale (soit 3 milliards d’euros en 2018). Le gouvernement Michel a décidé de la supprimer dès 2021, la FGTB veut au contraire qu’elle soit garantie.

Assurer un financement correct de la sécurité sociale, c’est "assurer un filet de sécurité contre la pauvreté" martèle le syndicat socialiste. Et aujourd’hui, elle ne suffit plus.

Comment expliquer ce trou budgétaire ?

Pour la FGTB, la réponse est claire : il y a d’abord "les cadeaux fiscaux démesurés", explique Robert Vertenueil. Par exemple la réduction des cotisations patronales de 32,4% à 25% (le fameux Tax shift du gouvernement Michel). Soit 5,8 milliards d’euros de financement dont est privée la sécurité sociale (chiffre de 2018). " Si nous avions eu ces 5,8 milliards, non seulement nous n’aurions pas dû faire appel à la dotation d’équilibre de 3 milliards, mais en plus nous aurions été en bénéfice. Si à certains moments, des politiques de réduction des cotisations se justifient (comme le zéro cotisation sur le premier emploi) il faut en parallèle prévoir un financement alternatif, il faut aussi conditionner ces réductions à des objectifs en termes de taux d’emploi, pour bénéficier d’un effet retour", affirme Robert Vertenueil. Et puis il y a les avantages en nature, dont bénéficient les travailleurs : chèques repas, éco-chèques, voitures de société. Ici pas de prélèvement de cotisation pour la sécurité sociale, et donc un manque à gagner. La FGTB demande donc un moratoire.

La FGTB veut un refinancement

C’est donc un refinancement que réclame la FGTB, au contraire de ceux qui plaident pour des économies supplémentaires. "On ne raisonne pas en matière de budget de la sécurité sociale comme on raisonne dans un budget familial, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, ce n’est pas le bon sens", assure le président de la FGTB. "Quand on est dans une famille, on dépense ce que l’on a dans son portefeuille. Quand on gère la sécurité sociale, on établit les besoins de la sécurité sociale et on cherche les moyens de financement. La sécurité sociale est un filet de protection qui empêche les personnes de tomber dans la pauvreté, donc si on ne fait pas comme cela, cela veut dire a contrario qu’on mène des politiques qui augmentent la pauvreté, je ne pense pas que cela soit le but d’un gouvernement d’augmenter ou de créer la pauvreté dans un pays."