Secteur culturel fermé : "C’est une mise à mort", déclare le patron de Bouglione

Ce Codeco de Noël est un véritable coup dur pour le secteur culturel, récréatif et sportif. Les établissements proposant des activités en intérieur tels les cinémas, théâtres, salles de concerts, parcs d’attractions et animaliers en intérieur devront fermer leurs portes à partir de dimanche. Il n’y aura pas non plus de spectacle de cirque pendant les fêtes. Le Codeco a signé la mise à mort du cirque, c’est en tout cas le sentiment du clan Bouglione.

Vers un dépôt de bilan ?

"On est au bord du gouffre. On ne sait pas comment on va faire. Si on n’a pas une prolongation pour travailler, on va devoir, comme beaucoup de sociétés, aller vers le dépôt de bilan", témoigne Alexandre Bouglione, directeur du cirque Bouglione.

Et des efforts, ils en ont fait. Après avoir accepté la jauge des 200 personnes, le système d’aération souhaité et le port du masque, le patron du cirque Bouglione ne décolère pas.

"Vous avez vu le volume que j’ai ici. Les gens sont à 10 mètres l’un de l’autre ! Quand vous prenez le tram, le bus, le train ou que vous soyez dans des grands centres commerciaux… Il y a un monde pas possible. Je ne comprends pas c’est une mise à mort", poursuit-il.