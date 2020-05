Sécheresse : la Province de Flandre occidentale va soutenir les agriculteurs pour économiser l'eau

La Province de Flandre occidentale va soutenir financièrement les agriculteurs et partenaires privés qui désirent installer des becs d’écoulement pour économiser l’eau sur leurs parcelles. La proposition a été approuvée ce jeudi par le conseil provincial et est assortie d’un budget de 2,5 millions d’euros.

Outre ses propres investissements, la Province se tourne vers les agriculteurs ainsi que des partenaires privés afin de s’attaquer aux problèmes relatifs à la sécheresse. Elle subventionnera le trajet préparatoire et les travaux sur le ruisseau, comme la dérivation, et prendra aussi à sa charge la fonction tampon, qui permet de gérer le débit de l’eau ainsi puisée. De leur côté, les agriculteurs financeront la fonction d’épargne et de conservation de l’eau.

Un partenariat sur 20 ans

Les partenaires intéressés par cette collaboration peuvent introduire un dossier. Une commission sera chargée d’évaluer si le dossier est recevable au vu des conditions assorties, comme la taille de la parcelle. Ce partenariat public-privé s’étalera sur minimum 20 ans.

Dix projets ont déjà été sélectionnés, après un premier appel lancé auparavant.

