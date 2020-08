Sécheresse en Flandre : interdiction de feux de camp dans toute la province d'Anvers

La gouverneure de la province d'Anvers Cathy Berx a interdit, vendredi, les feux de camp dans toute la province en raison de la sécheresse et de la vague de chaleur annoncée. Cette décision est couplée à une interdiction totale de fumer et de faire du feu dans les terrains naturels ou boisés.

L'Agence flamande de la Nature et des Bois (BNB) a annoncé un code orange pour la province d'Anvers signifiant qu'il existe un risque d'incendie en zones naturelles. Les pompiers recevront une aide renforcée en cas d'incendies.

"A tous ceux qui sortiront lors de ce week-end tropical dans la nature: soyez responsables, tenez les distances de sécurité et observez les mesures supplémentaires qui ont été prises contre le Covid-19", explique la gouverneure. "De plus, je demande à chacun d'être pleinement vigilant et attentif aux incendies dans la nature. Prenez bien soin de vous, des autres, ainsi que de nos forêts, de nos bruyères et de nos espaces naturels."

