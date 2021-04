Séance d'entraînement pour des candidats à la police ce samedi : 1600 policiers doivent être recrutés chaque année

"Nous souhaitons recruter 1600 policiers par an au cours de cette législature", voilà ce qu’annonce la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) en introduction. Et de poursuivre : "Nous accordons une attention particulière aux groupes cibles actuellement sous-représentés au sein des services de police". Elle précise aussi que la sélection va être accélérée. Tout sera fait pour privilégier le recrutement des fonctions qui sont en carence et placer les candidats dans les zones où ils résident.

Pour accéder aux formations, les candidats policiers doivent d’abord passer une série d’épreuves de sélection. Reste à savoir si on est prêt. C’est dans ce cadre que sont organisés par le service de Recrutement et Sélection de la Police des séances d’entraînements. La ministre de l’Intérieur a participé ce samedi à l’une de ces préparations à l’épreuve sportive de la Police fédérale de Gand avec six autres candidats, 3 femmes et 3 hommes.

C’est parti

La séance commence par un échauffement. Et puis, c’est parti pour le bip test. On commence à une vitesse de 8 km/h et toutes les minutes, la vitesse augmente.

Laura, candidate inspecteur, a 24 ans. Pour elle, le test s’est bien passé. "Je cours depuis 3 mois, généralement entre 5 à 15 km. Je me suis entraînée quelques semaines pour le bip test et ça ne passait pas, mais aujourd’hui bien, donc je suis contente". C’était la 2e fois qu’elle participait à un tel test et elle trouve que le niveau est accessible.

Bart a, lui, 18 ans et il a lui aussi réussi le test sans difficulté. La seule différence par rapport à ses entraînements, c’est que le test d'aujourd’hui se déroulait en intérieur. "Le plus dur, c’est que l’air est sec à l’intérieur et il fait chaud. Donc c’est la grande différence par rapport à quand on s'entraine en extérieur. Mais pour le reste, c’est ok".

Rony Brys est le coordinateur pour le recrutement en Flandre occidentale. "Avec le Bip test, on voit rapidement qui a la condition physique nécessaire et qui ne l’a pas. Évidemment, dès que possible, on refera les exercices de parcours mais tant qu’il y a le Covid, on doit faire via ce test. C’est évidemment important de savoir courir après un suspect et d’avoir une bonne condition physique".

Après l’exercice, nous explique le coordinateur, des conseils sont fournis aux participants pour qu’ils puissent s’améliorer. C’est évidemment le but de ce type de journée. "Les candidats évaluent leur niveau, voient ce qu’on attend d’eux et peuvent continuer à s’entraîner. Souvent, ils gardent leur motivation jusqu’au bout grâce à ça", précise-t-il.

Quant à la ministre de l’Intérieur, elle confirme que ces exercices d’intervalles ne sont pas si faciles.

Les difficultés du recrutement

Nathalie Adam est responsable Recrutement & Sélection à la Police fédérale. "Pour eux, c’est vraiment le moyen de voir s’ils doivent encore s’entraîner ou s'ils doivent fournir des efforts supplémentaires. Donc c’est l’idéal pour ça".

Elle note aussi qu’en ce moment, on voit presque un équilibre dans les recrues hommes/femmes avec respectivement 55% et 45%. La fonction attire encore même en période de Covid parce que cela change tout le temps, il y a une diversité dans la fonction, dit-elle.

Après le test physique, les candidats devront passer un test cognitif et un test écrit. Généralement, ce sont à ces épreuves que le niveau requis n’est pas atteint.