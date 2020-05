Se préparer à la naissance : primordial, même pendant la pandémie de coronavirus

Ici, on apprend à respirer, à se détendre, à lâcher prise. Des gestes, des attitudes qui seront d’une grande aide le jour J : "Depuis le début de la pandémie, il n’y a plus de séances collectives. Depuis deux semaines, les mamans qui le souhaitent peuvent faire une séance individuelle avec une seule kiné", explique Edith Bonnet.

Cette préparation, Marie Berlier aurait dû la suivre dans un centre de kinésithérapie entièrement dédié à la préparation prénatale et au suivi postnatal. Edith Bonnet s’en occupe depuis plus de 30 ans. Dans une des salles du centre, il y a six matelas sur le sol. Ils servent aux cours collectifs donnés aux futures mamans et les papas y sont aussi les bienvenus.

Pia est une jolie petite fille née le 22 avril dernier. Pour son grand frère, sa maman avait suivi une préparation à l’accouchement chez une kinésithérapeute. Mais cette fois-ci, en raison du Covid, cela n’a pas été possible. Pour le plus grand regret de sa maman. "Au début, je me suis dit que ça irait, c’était mon deuxième enfant, confie Marie Berlier. La date de mon accouchement approchant, je me suis rendu compte que ça me manquait."

Un suivi médical et psychologique

Graciela, elle, est enceinte de 36 semaines. Son accouchement est donc pour très bientôt. Nous la rencontrons dans un des bureaux de consultation prénatale de l’ONE : "Il y a toujours une inquiétude au fur et à mesure que la date de l’accouchement approche. Et surtout avec le Covid, je me sens particulièrement stressée. Pour moi, c’est important de venir ici. Car on obtient des informations pour le bébé et la maman".

Mais pendant la pandémie, les consultations prénatales de l’ONE n’ont plus été aussi fréquentées que d’habitude (et la tendance se confirme au niveau mondial). Clairement, de futures mamans ont préféré ne pas s’y rendre, de peur d’y être infectées par le coronavirus.

Et c’est une mauvaise idée, estime Philippe Jadin, gynécologue-conseiller auprès de l’ONE. Alors, il adresse ce message aux femmes enceintes : "Faites suivre votre grossesse et faites-la suivre dès le début. Dès que vous avez la conviction que vous êtes enceinte, il faut contacter les professionnels de la santé. On comprend les peurs. Mais il faut faire une balance des risques. Ne pas faire suivre sa grossesse pour éviter un risque théorique n’est pas une bonne idée. Il peut y avoir des risques de complication pour vous et votre bébé".

Et puis, il n’y a pas que le suivi médical, il y a aussi le suivi psychologique, particulièrement important dans ce bureau-ci puisqu’il se situe dans un quartier plutôt défavorisé. Gillian Douglas y est "PEP’S", c’est-à-dire partenaire enfants-parents. Elle aide les futures mamans dans leurs démarches administratives. Mais son rôle est bien plus large que cela. "Ces visites sont parfois le seul moment pour ces femmes de sortir de chez elles, observe-t-elle. Ici, c’est aussi un endroit où on peut dire ce qui ne va pas à la maison, avec les enfants, avec le mari. Il y a parfois des choses compliquées qu’ici, elles peuvent déposer."

Yasmina Laktit est, elle aussi, "PEP’S", mais elle exerce cette fonction au sein des hôpitaux. Pendant la pandémie, la plupart des consultations prénatales ont été annulées. Pour garder le contact, elle a téléphoné à toutes ses patientes et a maintenu le contact de cette façon-là, même s’il est plus compliqué : "Les futures mamans se sont senties très isolées, leur rendez-vous a été annulé parfois juste par un message. Or, il y a un vrai besoin de la part de ces femmes de savoir à quoi elles doivent s’attendre".

Car devenir parent, c’est une sacrée aventure, pleine de questionnements. Pendant cette période de pandémie, cela l’est encore plus. S’y préparer, sur le plan médical et sur le plan psychologique, est certainement encore plus important qu’avant.