Se faire tester gratuitement, sans passer chez le généraliste, c'est parti: voici comment faire

C’est tout nouveau. Et ça devrait faciliter la vie des médecins généralistes, débordés par les demandes de tests Covid. Depuis ce matin, plus besoin de passer par eux pour obtenir un test de dépistage . Il suffit d’aller sur le site masante.belgique.be et de répondre à un questionnaire : cinq questions pour savoir s’il est souhaitable de passer un test ou non.

De quoi on se plaint ( on vous demande, par exemple, si vous êtes essoufflé, si vous avez une sensation de poids sur la poitrine, mais aussi si aucune proposition ne vous concerne )

Rendez-vous donc sur le site masanté.be . Là, au rayon des nouveautés, vous découvrez le self assessment testing ou test d’auto-évaluation. Un petit clic et vous pouvez commencer ce questionnaire qui est anonyme. Cinq questions peuvent vous être posées :

Comme depuis deux jours, je suis enrhumée et que j’ai mal à la tête, je décide, par prudence, de faire cette auto-évaluation. Répondre aux questions est un jeu d’enfant. Et la réponse est claire : même si je ne souffre que de trois symptômes ( écoulement nasal, maux de tête et de gorge ), il m’est conseillé de faire un test gratuit, de préférence en pharmacie :

Vous présentez des symptômes possibles d’une infection à coronavirus (COVID-19). Il est important que vous vous fassiez dépister le plus rapidement possible. Ceci s'applique également aux personnes qui ont déjà été vaccinées. Faites de préférence faire un test antigénique rapide chez un pharmacien.

Pour que le test soit gratuit, il faut générer un code CTPC, en cliquant sur le lien indiqué dans le formulaire, et en se connectant avec e-ID ou Itsme. C’est là que les choses se sont un peu corsées. Car il a fallu d’abord cliquer sur le test payant pour avoir accès au test gratuit… Visiblement cette anomalie a été corrigée dans la journée. Une fois cette difficulté surmontée, j’ai reçu par SMS et par mail la prescription pour le test.

Etape suivante : trouver où faire ce test. On peut aller dans un centre et prendre rendez-vous via le site. Dans un centre, ce sera un test PCR avec un petit délai d'attente avant d'avoir le résultat. Mais je décide, comme conseillé, de trouver un pharmacien qui effectuera un test antigénique. Depuis le 1er novembre, ils en ont tous la possibilité mais ils ne sont pas obligés d’offrir ce service. Sur le site, on trouve une carte vous permettant de trouver le pharmacien le plus proche de chez vous qui effectue ce test. Mais la carte n’est pas des plus simples.

Enfin, j’ai trouvé ! Je me rends à la pharmacie. Dans cette officine, on effectue déjà une cinquantaine de tests payants par jour ! Ce nouveau service risque donc pour le pharmacien d’augmenter le nombre de tests de dépistage. Je lui présente mon formulaire (on peut l'enregistrer sur son téléphone ou l'imprimer) pour que ce soit gratuit.

Ensuite en une minute trente, tout est réglé : test et résultat (négatif ). Dans une heure trente, le résultat de ce test sera aussi sur mon CovidSafe.