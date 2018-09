Schild & Vrienden: un député de la N-VA s'en prend à ces "rats de journalistes"

La polémique autour du groupe d'extrême-droite Schild & Vrienden a pris un autre tour ce jeudi. Un député fédéral de la N-VA, l'Anversois Rob Van de Velde, s'en est pris à la presse. Dans un article sur sa page Facebook, il a dénoncé le travail de ces "rats de journalistes".

Sans faire référence au moindre article, Rob Van de Velde accuse la presse de ne pas traiter de manière égale la radicalisation des jeunes musulmans et celle des jeunes de Schild & Vrienden. "Vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, la radicalisation de la jeunesse musulmane était presque votre faute et la mienne ?", écrit-il.

Aucune radicalisation ne peut être justifiée

Selon lui, les "rats de journalistes" refuseraient d'admettre que la radicalisation des membres de Schild & Vrienden est une "réplique" à la radicalisation islamiste. "Ni l'une ni l'autre ne peut être justifié, ajoute-t-il. Mais toutes les deux sont issus de la même société sans colonne vertébrale, qui ne se respecte plus et qui propage des liens politiques et médiatiques." La réaction de plusieurs journalistes flamands n'a pas tardé. Comme avatar sur Twitter, ils ont choisi... un rat.