Schild&Vrienden, malaise palpable à l'entrée du conseil des ministres

Les révélations sur l'organisation nationaliste flamande "Schild and Vrienden" n'ont pas fini de faire des vagues. Pour mémoire, un reportage diffusé par la VRT a montré que derrière un discours de droite politiquement correct, certains membres de cette organisation cachaient et échangeaient des propos racistes, antisémites et sexistes sur les réseaux sociaux.

Ce matin, à l'entrée du traditionnel conseil des ministres, le malaise était palpable. Habituellement plus diserts, les ministre N-VA n'ont pas voulu répondre aux questions des journalistes. Ont-ils reçu comme consigne de se taire dans toutes langues ? En tout cas, pour certains, c'est à tout le moins le signe d'un certain embarras chez les nationalistes flamands.

Prudence, prudence

Dans les rangs du CD&V, avec qui la N-VA est souvent à couteaux tirés, le ton était à la prudence. Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), s'est ainsi limité à rappeler qu'il existait plusieurs dispositifs légaux pour poursuivre les délits à caractère raciste ou encore négationiste.

Une prudence de sioux à tous les étages. Il est vrai que l'affaire "Schild an Vrienden" relève de la bombe à fragmentations. Selon le site Apache, des membres ou des ex-membres de Schild&Vrienden seraient aussi présents sur des listes du CD&V et de l'OPen-VLD.

Conseil national de sécurité

De son côté, le Premier ministre Charles Michel, a annoncé hier en marge du gala annuel du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) qu'il allait "charger le Conseil National de Sécurité de renforcer les instruments opérationnels de lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie". La question était d'ailleurs sur la table du conseil des ministres de ce matin.