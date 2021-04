Schild & Vrienden : la chambre du conseil reporte indéfiniment l'affaire, l'UGent se porte partie civile

Cette dernière fait suite à la décision de la juge d'instruction Annemie Serlippens de se retirer après la requête en récusation de M. Van Langenhove. Un nouveau juge d'instruction a alors été désigné et c'est lui qui doit à présent déterminer s'il y aura un complément d'enquête. Si celle-ci n'est pas accordée, la défense pourra encore faire appel devant la chambre des mises en accusation de Gand.

C'est la chambre du conseil de Gand qui décidera si Dries Van Langenhove et les autres suspects seront renvoyés devant un tribunal correctionnel. Cependant, le principal intéressé a soumis une demande d'enquête complémentaire à la dernière minute.

Il doit notamment répondre d'infractions à la loi sur le racisme, car il aurait incité à la discrimination ou à la haine et aurait diffusé des idées fondées sur une prétendue supériorité ou une haine raciale. Pour huit autres "membres principaux présumés de Schild & Vrienden", le parquet demande le renvoi pour des violations des lois sur le racisme et le négationnisme.

En juin 2019, M. Van Langenhove avait été officiellement placé sous surveillance. Le fondateur de Schild & Vrienden avait été libéré sous certaines conditions, notamment celle d'assister à une visite de la caserne Dossin à Malines. Entre-temps, M. Van Langenhove était élu au parlement sur une liste du Vlaams Belang. En mars, la Chambre a levé son immunité parlementaire, suivant l'avis de la commission des Poursuites. Dries Van Langenhove a toujours nié les accusations et dit espérer un acquittement dans l'affaire Schild Vrienden.

Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête pénale à la suite d' un reportage de Pano diffusé le 5 septembre 2018 qui montrait des groupes de discussion secrets de Schild & Vrienden dans lesquels des messages racistes, antisémites et sexistes étaient échangés.

La chambre du conseil de Gand a reporté indéfiniment, lundi, l'affaire Schild & Vrienden , dans laquelle le parquet demande le renvoi en correctionnel du député Dries Van Langenhove, fondateur de ce mouvement extrémiste, et de huit autres membres du groupe. M. Van Langenhove, désormais également assisté de l'avocat Hans Rieder, a demandé un complément d'enquête la semaine dernière, compte tenu de la décision de la juge d'instruction Annemie Serlippens de se retirer après une requête en récusation. L'Université de Gand (UGent) s'est constituée partie civile, elle a confirmé lundi avoir saisi la chambre du conseil.

L'UGent se porte partie civile

L'UGent s'est constituée partie civile, après que le centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia a fait de même.

À la suite de cette affaire, l'université avait pris des mesures à l'encontre de Dries Van Langenhove. L'accès aux bâtiments de l'institution lui a notamment été refusé. "Il s'agissait d'une mesure nécessaire pour préserver la sérénité de la vie universitaire dans une situation où une forte polarisation menaçait de gravement perturber la vie des étudiants et de l'enseignement. Par son attitude et son comportement, il a contribué à la polarisation", avait argué l'UGent. Plus tard, des dérogations ont été créées pour lui permettre de travailler sur son mémoire en faisant des recherches à la bibliothèque, mais il n'a finalement pas terminé son master à l'UGent.

La procédure disciplinaire à l'encontre des autres membres de Schild & Vrienden a été suspendue dans l'attente des résultats de l'enquête pénale.