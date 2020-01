Schaerbeek: L'avenue Louis Bertrand, une des plus majestueuses artères de la capitale, est classée

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert, jeudi, au classement de l'avenue Louis Bertrand, une des plus majestueuses artères de Schaerbeek, voire de la capitale, qui relie la Chaussée de Haecht au parc Josaphat.

De nombreuses rues s'embranchent sur son tracé, long d'environ 900 mètres au nord et 600 mètres au sud et qui existe depuis plus d'un siècle.

Pour Pascal Smet, secrétaire d'état à l'urbanisme, "c'est un ensemble remarquable, avec ce prolongement du parc, la berme centrale, la courbe des maisons, l'implantation des arbres. Cela donne une perceptive urbaine qui a de la valeur. C'est la raison pour laquelle on a voulu la sauvegarder pour les futures générations. Mais cette reconnaissance n'exclut pas qu'à l'avenir le profil de la rue soit changé avec de pistes cyclables, des trottoirs. Tout cela serait quand même possible à l'avenir".

"C'est une très bonne nouvelle, ça reconnaît la beauté et le caractère du patrimoine de l'Avenue Louis Bertrand", se réjouit Frédéric Nimal, l'échevin de l'urbanisme. "Ce qui est classé, c'est le site. Cela vise essentiellement le pelouses centrales, les alignements d'arbres, les perspectives et la symétrie de l'avenue. Donc ça implique forcément que pour toutes demandes de permis concernant ces aspects, il faudra l'avis des Monuments et sites".

La genèse du classement vient d'une demande de permis d'urbanisme en vue de la réfection de l'avenue. La Commission royale des Monuments et Sites avait rendu un avis défavorable sur le projet qui rompait "totalement avec la valeur patrimoniale majeure de l'ensemble urbain remarquable qu'il constitue". Elle estimait ce projet "inacceptable et irrecevable sur le plan patrimonial, urbanistique et paysager".

L'enquête publique avait dès lors été suspendue et le conseil communal de Schaerbeek avait décidé, en sa séance du 31 mai 2017, d'introduire la demande de classement comme site classé de l'avenue Louis Bertrand pour baliser une future nouvelle demande. Un nouveau projet de réaménagement est dans les cartons. La commune attendait le classement pour réintroduire formellement une demande de permis.