Scandale Veviba: l'Afsca a-t-elle été négligente lors de ses contrôles?

L'affaire Veviba soulève beaucoup de questions sur le rôle joué par l'Afsca, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Celle-ci est censée effectuer des contrôles réguliers, pourtant c'est la plainte d'un particulier qui est à l'origine du scandale. Alors certains se demandent si l'Afsca a fait preuve de négligence ou si elle a été abusée.

>>> À lire aussi : Tout ce qu'il faut savoir sur le scandale de la viande Veviba

Pourquoi les contrôles n'ont-ils rien révélé ?

L'Afsca s'invite dans les cuisines de l'alimentation, elle scrute l'hygiène, traque les irrégularités... En 2017, l'Agence a contrôlé quatre fois les ateliers de découpe et deux fois les frigos de Veviba. Alors pourquoi ces contrôles habituels n'ont-ils rien révélé ? Certains, comme la députée fédérale Muriel Gerkens (Ecolo), s'en étonnent.

"C'est incompréhensible que l'Afsca, avec tous les outils qu'elle a, ne mette pas plus de moyens dans le contrôle de ces grandes filières alimentaires, déclare-t-elle au micro de la RTBF. Ça nécessite des contrôles intensifs et fréquents. Manifestement il n'y en a pas eu assez ou ils ont vraiment été mal faits. On a besoin d'informations et de transparence en la matière."

Pourquoi pas de liste de produits suspects ?

48 heures plus tard, l'Afsca n'a toujours pas donné une liste complète de produits suspects en provenance de Veviba. Alors en plus de soucis de contrôles, l'Agence aurait-elle un problème de communication ?

"On voit que certains distributeurs décident de retirer des produits. Donc on y va avec le bazooka. Par contre on voit que l'Agence fédérale n'a toujours pas communiqué sur les lots des produits concernés. Le consommateur est face à un manque de transparence flagrant", affirme Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

Du côté de l'Afsca, on se défend. Pour Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'Agence, "on est arrivé ce 9 mars à 17h avec l'ensemble de la traçabilité terminée et la communication vers le consommateur. C'est quand même assez impressionnant comme effort fourni. L'Afsca a fait les inspections qu'elle devait faire. Ces inspections sont dans la réglementation."

L'Afsca garde pour le moment la confiance du gouvernement. Mais elle est priée de faire un rapport sur tous les contrôles qu'elle a effectués chez Veviba depuis 2001.

>>> À lire sur le site de l'Afsca : la liste des produits rappelés