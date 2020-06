Sans pouvoirs spéciaux dès le 30 juin, le gouvernement Wilmès aura une marge de manœuvre très limitée

Ce n’est une surprise pour personne et c’est même assez logique. Ces pouvoirs spéciaux permettaient de répondre à une urgence, d’agir vite pour affronter l’épidémie de coronavirus et les dommages collatéraux qu’elle entraînait. Désormais l’épidémie est moins intense et sous contrôle, il n’y a donc plus de véritable urgence qui nécessite de maintenir ces pouvoirs spéciaux. Retour donc à la normale pour gérer la suite.

Retour au Parlement

Aujourd’hui, c’est clair, tout le monde reconnaît que ces pouvoirs spéciaux étaient bien nécessaires. Mais du côté des députés, on apprécie tout de même ce retour au système classique. Amhed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre explique : "La délégation faite au gouvernement de pouvoir prendre des mesures qui en principe devraient être prises par le Parlement s’achève. Dès lors on retrouve une situation institutionnelle ordinaire. Cela veut dire que les lois doivent être votées au Parlement et cela veut aussi dire que le gouvernement ne pourra plus prendre les mesures qu’il prenait sans l’assentiment préalable du Parlement. Nous pourrons continuer à œuvrer à l’intérêt général mais à partir du Parlement et pas du gouvernement qui ne dispose plus de cette prérogative que sont les pouvoirs spéciaux." Et pour ceux que cela inquiéterait, le Parlement dispose aussi de procédures d’urgence qui lui permettent de voter rapidement des mesures si besoin.

Pour le reste, n’allez pas croire que le parlement s’est tourné les pouces pendant les trois mois de pouvoirs spéciaux passés. Les députés ont veillé au grain via une commission chargée de suivre le travail du gouvernement. Ils ont aussi voté des textes selon la procédure classique lorsque le sujet n’avait rien à voir avec le Covid-19. Ça a été le cas par exemple pour décider de l’envoi de F-16 belges en Syrie et Irak.

Pour la suite, le parlement aura aussi fort à faire car il doit valider toutes les mesures prises par le gouvernement dans le cadre des pouvoirs spéciaux.

Un gouvernement de plein exercice, oui mais…

Car le gouvernement lui aussi a travaillé durant cette période. Ses pouvoirs spéciaux lui ont permis de prendre une trentaine d’arrêtés ministériels, pour organiser le confinement et les mesures restrictives ou encore donner une allocation parentale spéciale coronavirus ou prolonger la validité des chèques repas. La gamme est large.

Mais est-ce que la fin des pouvoirs spéciaux veut pour autant dire un retour à la case départ pour le gouvernement ? Oui et non. On est en Belgique après tout, il ne fallait pas s’attendre à quelque chose de simple. Avant les pouvoirs spéciaux, le gouvernent a aussi obtenu la confiance du Parlement. Les membres du gouvernement sont ensuite allés prêter serment chez le Roi. C’est donc bien un gouvernement de plein exercice qui est en place et non plus un gouvernement en affaires courantes comme c’était le cas avant.

Sauf que l’action de ce gouvernement de plein exercice restera dans les faits très limitée, comme l’explique Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politique) : "Bien que juridiquement ce soit un gouvernement de plein exercice, politiquement ça reste un gouvernement minoritaire dont l’action est entravée. C’est inédit en Belgique et probablement dans une plus large mesure, un gouvernement très minoritaire puisque ce n’est pas quelques sièges qu'il lui manque. Il faut 76 sièges pour avoir une majorité à la Chambre, ce gouvernement en a 38."

Il faudra lui faudra donc des soutiens d’autres partis pour avancer sur de nouvelles mesures, comme l’explique le ministre du Budget David Clarinval (MR) "Les sept partis en dehors du gouvernement qui nous ont soutenu dans l’octroi des pouvoirs spéciaux ne le feront vraisemblablement plus. Il faudra donc négocier, tenter de convaincre pour pouvoir obtenir des décisions."

De plus, lors du vote de confiance, la Première ministre a bien expliqué qu’elle s’en tiendrait à la gestion de crise sanitaire. Même en étant de plein exercice, Sophie Wilmès s’engageait ainsi à ne pas sortir de ce cadre. Preuve en est, il n’y a toujours pas de budget fédéral et le système des douzièmes provisoires, que l’on utilise en affaires courantes pour quand même faire tourner la boutique, est toujours bien d’actualité et a été prolongé il y a peu.