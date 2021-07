Sans papiers en grève de la faim : le gouvernement confirme qu’il n’ira pas vers une régularisation collective

La situation des 430 sans-papiers en grève de la faim depuis le 23 mai a fait l’objet de questions posées, à la Chambre, par une série de députés au Premier ministre et au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi.

Face au Premier ministre et au secrétaire d’Etat, certains députés demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités. "Il faut des critères", pour François De Smet, de Défi. Pour la cdH Vanessa Matz, "il faut sauter sur l’occasion pour faire une politique transparente et structurelle, prendre chaque cas individuel sur base de critères transparents et connus", en tenant compte que des gens sont là parfois depuis de nombreuses années.

►►► Sans-papiers en grève de la faim : "Nous vivons comme des rats dans la ville"

D’autres députés, comme le Vlaams Belang Dries Van Langenhove plaident pour la fermeté. L’indépendant Jean-Marie Dedecker estime que "toutes ces personnes ont été déboutées".

Dans ce dossier, le gouvernement ne compte pas changer son approche.