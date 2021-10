Sans modification de l'accord de coopération, le décret wallon sur le Covid Safe Ticket serait inopérant

"Si nous ne votions pas la modification de l'accord de coopération - ouvrant la voie à l'extension du CST dans les entités fédérées, ndlr -, nous rendrions inopérant le décret que notre parlement a adopté il y a 15 jours", a averti le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, jeudi, en commission du parlement régional.

Cette réunion a été convoquée en urgence, avant une séance plénière prévue à 16h00 pour que les parlementaires se prononcent sur l'accord de coopération remanié à la suite du comité de concertation de mardi.

On avait prévu une disposition disant que si l'on actionnait cette loi pandémie, nos mesures régionales n'avaient automatiquement plus de valeur

Ce Codeco a notamment approuvé la décision du gouvernement fédéral de déclarer la situation d'urgence épidémique pour une durée maximale de trois mois, activant de facto la loi pandémie et renvoyant l'accord de coopération initial devant les parlements.

"On avait prévu une disposition disant que si l'on actionnait cette loi pandémie, nos mesures régionales n'avaient automatiquement plus de valeur. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Si nous ne votions pas cet accord de coopération modifié, nous rendrions inopérant notre propre décret", a expliqué Elio Di Rupo.

►►► À lire aussi : Le Covid Safe Ticket est-il réellement contrôlé dans l'Horeca à Bruxelles? Nous avons fait le test...

"Quand on a voté cet accord de coopération fin septembre, le texte était très clair. Et aujourd'hui, patatras! On repartage de nouveau le bazar entre les entités fédérées et le fédéral suivant un texte rédigé dans l'urgence qui entraîne de nombreuses incertitudes juridiques", a ainsi pointé le chef de groupe du cdH au parlement wallon, François Desquesnes.

"On sert la soupe à la N-VA qui ne voulait pas imposer de mesures en Flandre et qui peut désormais se retrancher derrière le fédéral tout en fragilisant notre propre travail", a-t-il ajouté.

Texte approuvé par la majorité

A l'issue des débats, le texte a été approuvé par la majorité PS-MR-Ecolo. Le cdH s'est abstenu et le PTB a voté contre, regrettant notamment le peu de temps disponible pour analyser le décret. Ce dernier doit revenir dans la foulée en séance plénière pour être définitivement entériné par le parlement wallon.