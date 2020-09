"Sans le C, le CD&V n'a aucune raison d'être", dit le président du parti Joachim Coens

"Sans le C (de chrétien), le CD&V n'a aucune raison d'être", déclare le président de ce parti Joachim Coens dans une interview à paraître mercredi dans l'hebdomadaire chrétien Tertio. Selon lui, "il s'agit de se concentrer sur l'éthique et la bienveillance".

Selon Joachim Coens, la politique "axée sur les valeurs" est de retour.

"La foi dans les gens, l'intérêt pour la dignité humaine, pour les relations, la charité et le souci de l'environnement, nous avons redécouvert toutes ces valeurs à travers la crise du coronavirus", estime le président du parti qui a décidé la semaine dernière d'entamer les négociations en vue de former un nouveau gouvernement fédéral avec les libéraux, les socialistes et les écologistes (coalition "Vivaldi" ou "Avanti").

"La solidarité est le mot-clé pour moi : solidarité avec le passé - vous portez des héritages et traditions culturelles - solidarité avec le présent - avec nos semblables -, solidarité avec l'avenir - nous voulons laisser une planète habitable à nos enfants et petits-enfants", développe-t-il. "Les valeurs chrétiennes sont toujours la base de notre société et je me demande ce qu'il se passerait si l'inspiration de ces valeurs disparaissait."

Le CD&V opposé à un assouplissement de la loi sur l'avortement

Dans l'interview, Joachim Coens rappelle également l'opposition de son parti à un assouplissement de la loi sur l'avortement.

"La proposition de loi va trop loin pour nous. Nous pensons qu'un délai de réflexion de 48 heures est trop court. Bien sûr, il y a la liberté de la femme mais, à un certain point, il faut admettre que cela concerne une vraie vie humaine, celle qui croît dans son ventre. Même s'il s'agit d'une vie à naître, vous devez aussi la protéger. Après 18 semaines de grossesse, vous ne pouvez pas l'ignorer: cette vie n'est pas rien. Ne repoussons pas la limite de 12 semaines pour un avortement."

Le président du CD&V estime aussi qu'il n'est pas nécessaire de supprimer l'avortement du code pénal, dans la mesure où "celui qui ne respecte pas la limite ne risque aucune sanction."