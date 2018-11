Sander Loones désigné par la N-VA comme futur ministre fédéral de la Défense

Le président de la N-VA Bart De Wever a décidé ce vendredi de proposer Sander Loones, 39 ans, parlementaire européen pour le parti nationaliste depuis 2014, comme prochain ministre de la Défense (et de la Fonction publique) au gouvernement fédéral. Il remplacera ainsi Steven Vandeput, élu bourgmestre de Hasselt le 14 octobre dernier, et qui avait annoncé vouloir renoncer à ses fonctions ministérielles pour se consacrer à sa commune.

Sander Loones, 39 ans, originaire de Coxyde-Oostduinkerke, a étudié le droit à la KU Leuven. Avocat spécialisé dans le droit administratif, il a travaillé comme juriste au bureau d’étude de l’Office des étrangers. Il a rejoint la N-VA après un passage comme consultant chez PricewaterhouseCoopers. Coordinateur au service d'études de la N-VA en 2011, il a participé activement aux préparatifs idéologiques de la campagne des nationalistes en 2014. Il a également joué le rôle de conseiller technique des négociateurs de la N-VA dans le cadre des négociations gouvernementales fédérales. Depuis octobre 2014, il siégeait au Parlement européen comme remplaçant de Johan Van Overtveldt, désigné ministre des Finances du gouvernement Michel. En décembre 2014, il était élu premier vice-président du parti, désigné en congrès dès le premier tour avec plus de 80% des voix en remplacement de Ben Weyts, devenu ministre du gouvernement flamand. Bart De Wever, dans son communiqué de presse, le décrit ainsi : "Il travaille dur, souvent de manière discrète mais toujours avec efficacité. Lors des négociations fédérales de 2014, il a été, dans les coulisses, l’un de nos principaux négociateurs. En tant que vice-président national de la N-VA, il suit tout ce qui se passe au fédéral de très près. Tout ceci fait de lui le candidat idéal pour poursuivre le travail de Steven Vandeput". En 2014, Bart De Wever en avait déjà fait quasi l'un de ses dauphins s'il venait à lâcher la présidence du parti, ce qui n'a finalement pas été le cas.

Loones est né et réside à la côte flamande. Il a habité et travaillé pendant plusieurs années, dans et à proximité de Bruxelles et Dilbeek. Mais en 2015, il a pris la décision de retourner habiter dans sa commune natale d’Oostduinkerke avec son épouse Ilse et leurs trois enfants. Sander Loones qui ne dédaigne pas les micros francophones, il s'exprime parfaitement en français.

Steven Vandeput, en poste depuis octobre 2014, a vu sa liste N-VA l'emporter largement aux élections communales du 14 octobre à Hasselt, 1er parti de la ville avec 28,7 %, devant la liste de sp.a/Groen 25,3%, le CD&V 20,9 %, l'Open VLD 10,4 %, le Vlaams Belang 8,3 %, le PVDA 6,5 %. Steven Vandeput décrochait le maïorat et concluait une coalition avec socialistes-écologistes et libéraux, une majorité de 27 sièges sur 41. Il avait dès lors annoncé son intention de quitter ses fonctions au fédéral d'ici au 1er janvier. Quand va-t-il passer le témoin ? Pas de précision pour le moment. La N-VA annonce juste dans son communiqué qu'à partir de la mi-novembre, il va se préparer à sa nouvelle fonction de bourgmestre d'Hasselt.