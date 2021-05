Sanction contre Theo Francken: la ministre de la Défense rappelle l'obligation de respecter les règles

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à l'origine d'une plainte qui a conduit à sanctionner le député d'opposition Theo Francken pour une violation des règles du huis clos sur les opérations militaires, a rappelé vendredi que ces règles s'appliquaient "à chacun des membres" de la commission de suivi des missions à l'étranger de la Chambre.

M. Francken (N-VA) s'est vu infliger jeudi une triple sanction - la perte jusqu'à la fin de la session ordinaire 2020-2021 du droit d'être membre et d'assister aux réunions de tout organe de la Chambre auquel l'obligation de secret est applicable, le non-remplacement par un député de son parti au sein de la commission spéciale chargée du suivi des missions à l'étranger et une retenue de 20% sur son indemnité parlementaire pendant une période de trois mois.

Il avait à la mi-mars, après une réunion de cette commission siégeant à huis clos, publié un tweet affirmant que la Belgique ne participerait pas en 2021 à l'opération militaire anti-djihadiste française Barkhane au Sahel, en citant Mme Dedonder (PS).

En réaction à ces sanctions, M. Francken a assuré jeudi soir n'avoir "en aucun cas violé la confidentialité de la commission". Il avait accusé la majorité arc-en-ciel réunissant sept partis) de saisir "chaque occasion pour [le] discréditer, [lui et son] parti".

"Durant les séances de cette commission, des informations sensibles engageant la sécurité des opérations militaires et celle du personnel déployé sont transmises aux membres. Le huis clos et le caractère confidentiel de ce qui s'y dit est connu et s'applique à chacun des membres", a pour sa part rappelé vendredi la ministre de la Défense dans une déclaration à l'agence Belga.