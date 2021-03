Samuel Cogolati, député Ecolo sur la liste rouge de la Chine: "Je dénonce les atrocités commises contre les Ouïghours"

La Chine a annoncé lundi des sanctions contre dix Européens, dont des parlementaires et des universitaires, et contre quatre organisations, en représailles à des sanctions de l’UE pour la répression de Pékin contre la minorité musulmane des Ouïghours. Parmi les Européens visés par les sanctions chinoises figure le député fédéral Ecolo belge, Samuel Cogolati.

Lundi, l’Union européenne a décidé de sanctionner quatre officiels chinois qui sont considérés comme responsables de violations des droits de la minorité musulmane ouïghoure. En représailles, les autorités chinoises ont désigné 10 personnalités européennes, dont des parlementaires européens et des parlementaires nationaux.

Parmi ceux-ci, le Belge Samuel Cogolati, député fédéral Ecolo, dont l’un des chevaux de bataille est la dénonciation des atteintes aux Droits de l’homme, notamment en Chine.

L’écologiste est l’auteur d’une proposition de résolution demandant que la Belgique reconnaisse comme génocide le sort réservé aux Ouïghours. "On s’attendait à des contre-mesures. Je croyais que la Chine allait s’attaquer à de grands intérêts économiques ou militaires. Et non, pas du tout, la Chine vise des parlementaires, de simples parlementaires qui, évidemment font leur job en dénonçant les violations les plus graves des droits humains, que ce soit contre les Ouïghours, les Tibétains ou contre les manifestants pro démocratie à Hong-Kong. La Chine attaque clairement le parlement, le cœur de la démocratie et c‘est ça qui fait froid dans le dos et que je trouve très grave", réagit Samuel Cogolati.

Les Européens visés par les sanctions chinoises sont interdits de séjour en Chine, à Hong-Kong et Macao. Leurs éventuels avoirs en Chine sont gelés. Et ils ne peuvent plus faire des affaires avec la Chine. "Les mesures et le poids de ces sanctions individuelles contre plusieurs parlementaires dont je fais partie ne sont rien en comparaison avec les très graves violations des droits humains que doivent subir au quotidien des millions de Ouïghours, de Tibétains, d’habitants de Hong-Kong, de Chinoises, de Chinois qui sont sans cesse persécutés", réagit Samuel Cogolati.