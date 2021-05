Sammy Mahdi : "Le Vlaams Belang est devenu l'imam de l'extrême droite"

Sammy Mahdi : Il faut repenser la manière d atteindre les adolescents - QR le débat - 27/05/2021 "J’ai été parler de migration à des jeunes de 12-13 ans en Flandre. Je leur ai demandé au début du débat quels sont les politiciens qu’ils connaissent ? Ils en connaissaient un : le président du Vlaams Belang parce qu’il est présent sur les réseaux sociaux qu’ils utilisent", constate Sammy Mahdi, Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, adjoint à la ministre de l’Intérieur. "Et nous en tant que partis traditionnels, on distribue nos petits journaux dans les boîtes aux lettres que personne ne lit. Il faut réfléchir à la manière dont on veut atteindre les gens. Si on ne le fait pas avec des adolescents, on va perdre une jeune génération qui se radicalise de plus en plus."