Salaires, primes… que gagnent les policiers et que réclament-ils ?

Ces derniers jours, les manifestations, blocages et mouvements d’humeurs des policiers et policières se multiplient. Quelles sont les raisons de cette colère ? Que revendiquent les policiers ? Déclic a tenté d’y voir clair.

Une demande de revalorisation salariale

C’est le dernier conclave budgétaire qui a mis le feu aux poudres. Les policiers espéraient que la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden parviendrait à y décrocher les montants nécessaires à une revalorisation salariale mais ils ont dû déchanter. "On nous a fait passer le message que ni les villes et communes, ni le fédéral n’avaient les moyens pour revaloriser nos salaires. Or, à part via l’indexation, il n’y a pas eu d’augmentation des barèmes depuis la réforme des polices en 2000", explique Eddy Quaino, de la CGSP Police. Un Statu Quo que les policiers trouvent d’autant plus saumâtre que les militaires vont, eux, être revalorisés. La ministre de la défense a en effet annoncé une enveloppe de 150 millions pour augmenter les salaires au sein de l’armée… et les aligner avec les barèmes de la Police, justement.

Que gagne un policier ?

Mais au fond, que gagnent nos policiers, aujourd’hui ? En réalité, il est très difficile de donner un chiffre, car le salaire des policiers se décompose, le plus souvent, en un montant de base et une kyrielle de primes qui peuvent s’additionner. À notre demande, la CGSP Police a fait la simulation du traitement d’un inspecteur de police (un agent de quartier, par exemple) célibataire et avec dix ans d’expérience : son salaire de base (incluant les primes d’uniforme, de téléphone et de résidence) équivaut à 2027 euros nets par mois. À cela, il faut ajouter les primes pour les heures supplémentaires prestées, pour les heures de nuits et les heures de weekend. "Cela varie en général entre 300 et 500 euros nets en plus chaque mois", précise Eddy Quaino.

Mais ce ne sont pas les seules primes possibles. Un petit tour d’horizon sur le site du secrétariat général de la police intégrée permet de constater qu’il y a, en tout, une cinquantaine de primes différentes : pour bilinguisme, pour une affectation en région bruxelloise, pour toute une série de fonctions spécialisées… Des primes aussi très très spécifiques pour "participation à l’escorte royale" ou encore des indemnités de service pour ceux qui sont détachés auprès du SHAPE (quartier général des forces de l’OTAN).

Bien difficile, dès lors, de donner le salaire type d’un policier, tant ces primes peuvent créer des situations salariales très différentes. Il y a quelques années, plusieurs chefs de corps, au nord du pays, s’étaient d’ailleurs émus de voir que cette possible accumulation de primes aboutissait à donner à certains policiers des salaires plus élevés que ceux de leurs responsables hiérarchiques, ce qui risquait de décourager les vocations.

Des primes déjà réformées en 2018

C’est notamment pour cela qu’une première réforme des primes et des barèmes avait été effectuée en 2018, aboutissant à une simplification du système de primes et au rééquilibrage de certains barèmes. Mais pour le délégué syndical CGSP, Eddy Quaino, "cette réforme a eu des effets pervers. Par exemple, la prime attribuée à ceux qui allaient dans les services judiciaires a été supprimée. Du coup, maintenant, ceux qui quittent le terrain pour rejoindre ces services perdent plusieurs centaines d’euros mensuellement, vous imaginez bien que ça décourage les vocations".

L’enjeu des fins de carrière

Toutes ces questions salariales se mêlent en outre à un autre enjeu qui crispe les débats : la remise en question à terme du mécanisme des NAPAP, la Non-Activité Préalable À la Pension. Ce mécanisme avait été bricolé en 2014 pour faire passer la pilule du recul de l’âge légal de la pension et de l’allongement des carrières. Or, ce mécanisme pourrait s’éteindre en 2024, ce qui signifie, pour beaucoup de policiers, de devoir travailler quatre ans de plus que prévu (explications plus précises et détaillées dans la vidéo ci-dessus). La pilule ne passe pas, côté policier.

De son côté, la ministre de l’intérieur rappelle que le dialogue reste ouvert avec les policiers et que "ce gouvernement fédéral a prévu d’investir en tout quelque 400 millions d'euros en plus dans la police, durant cette législature". "Oui, mais rien pour les salaires et les départs anticipés à la pension", répondent les syndicats.

Extrait de Déclic, votre nouveau Talk Info, chaque soir à 17 heures sur La Première et à 19 heures sur la Trois, en télé.