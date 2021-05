Salaires: le face à face Bouchez - Bodson

CQFD [PODCAST] - Une marge salariale imbuvable pour les syndicats ? Faut-il revoir la loi sur les... CQFD - Une marge salariale imbuvable pour les syndicats ? Faut-il revoir la loi sur les salaires ? "Un accord franchement mauvais", pour le président de la FGTB... "Une proposition raisonnable pour la compétitivité et le pouvoir d'achat", pour le président du MR. L'accord gouvernemental sur les salaires intervenu la nuit dernière permettra aux entreprises qui ont le mieux résisté durant la crise d'accorder à leurs travailleurs une prime maximale de 500 euros nets en 2021. On en débat dans CQFD avec Thierry Bodson et Georges-Louis Bouchez.