Salaire des patrons d'organismes publics: Willy Borsus s'explique

Plusieurs projets de décret relatifs à la gouvernance sont actuellement analysés par le parlement wallon. Parmi les nombreuses nouvelles règles annoncées, il est notamment question de la limitation des rémunérations des dirigeants d’intercommunales et autres organismes d’intérêt public. Plafond prévu : 245 000 euros brut par an, hors indexation.

Ces derniers jours, l’opposition a dénoncé "une entourloupe" , avec la possibilité offerte à ces managers publics de faire gonfler leur salaire via leur plan de pension complémentaire.

Majorité rassurante

Devant le parlement wallon, le ministre-président du gouvernement régional est monté au créneau pour défendre les textes rédigés par son équipe.

"Il y a deux types de plans de pension, a détaillé Willy Borsus (MR). La 1ère formule (à prestation définie), c’est quand on prévoit une somme fixe à la fin de sa carrière. A l’avenir, ce ne sera plus possible pour les cadres des structures publiques.

La 2e solution (à contribution définie), c’est quand un pourcentage de la rémunération est capitalisé annuellement durant toute la carrière, en vue de la pension. Ça, ce sera encore admis, et ce sera comptabilisé dans le plafond de rémunérations.

Enfin, ces cotisations pourront effectivement être autorisées hors plafond, mais alors seulement si l’ensemble du personnel est soumis aux mêmes règles".

Opposition pas rassurée

Si Willy Borsus parle d’un "véritable printemps de la gouvernance en Wallonie", ses explications techniques et ses élans lyriques n’ont pas rassuré l’opposition au parlement régional.

"Le gouvernement va donc bien permettre à certains dirigeants de dépasser le maximum autorisé de 245 000 euros. Il ne respecte pas ses engagements. C’est du chipotage", a déploré Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo.

"Dans toute une série de cas, on arrivera bien au-delà du maximum permis. Le plafond prévu est donc en fait un plafond fictif, indicatif, théorique", a ajouté Pierre-Yves Dermagne, chef de file PS.

Moralité: si il y a quelques mois, tous les partis s'étaient entendu sur le principe de la limitation des rémunérations, cette unanimité a disparu au moment de rédiger et de voter les vrais textes légaux.