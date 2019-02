Saint-Valentin : le PS distribue des fleurs à la Chambre pour demander la baisse de la TVA sur l'électricité

En ce jour de Saint-Valentin, le PS et le sp.a ont organisé une petite surprise aux députés. A l’entrée de hémicycle, les socialistes leur ont distribué des fleurs. Une attention assortie d’un petit mot: "Ce jeudi 14 février, vous vous apprêtez à voter en faveur d’une réduction de la TVA à 6% pour la fourniture des plantes et des fleurs par un jardinier. En ce jour de Saint-Valentin, nous vous le demandons avec des fleurs: soutenez notre amendement qui propose aussi une baisse de la TVA à 6% sur l’électricité". Loin d’être romantique, le geste est donc avant tout symbolique. Et si cette opération de communication ne réussit pas à rapprocher majorité et opposition, elle fait en tout cas réagir et en fait sourire plus d’un. A commencer par Charles Michel.