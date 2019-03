Sabine Laruelle, ex ministre MR, effectue son retour en politique

Sabine Laruelle effectue son retour en politique et sera tête de liste pour les élections régionales dans l'arrondissement de Namur, a annoncé le MR lors d'une conférence de presse ce dimanche.

Ministre MR des Classes Moyennes, elle avait décidé en 2013 de ne pas se représenter aux élections avant d'annoncer un an plus tard son retrait complet de la politique pur se consacrer à des activités de consultance.

Interrogée par la RTBF en décembre 2014, elle avait expliqué que parmi les aspects négatifs qui l'avaient poussé à tourner la page, il y avait pourtant les campagnes électorales: "Faire les marchés en campagne électorale, les inaugurations au 'pot de fleurs', les soupers boudin, bref tout un travail de représentation qui me pesait vraiment de plus en plus".