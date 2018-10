S'allier avec le PTB? "Il faudra mesurer si les propositions sont réalistes" répond Elio Di Rupo

Interrogé sur le plateau du JT de la RTBF, le président du PS Elio Di Rupo a commenté la montée du PTB aux élections communales : "Il y a un besoin social et c'est normal que le PTB progresse. C'est une progression significative : ils passent de 50 à 15 élus. Par comparaison le Parti socialiste en compte 1500". Quant à la montée d'Ecolo, "il y a le souci de l'environnement".

"Le Parti socialiste a été terriblement malmené. Il y a un an on disait que le PTB était à 20%, que les socialistes étaient à 14% et que c'était la catastrophe. Aujourd'hui, grâce au travail des candidats et des candidates socialistes, on se retrouve à la tête des principales villes: à Liège, à Charleroi, à Mons, à Herstal…" poursuit-il. "Par rapport au PTB je dis qu'il ne suffit pas de s'indigner. Mais il faut accepter d'entrer dans des gouvernements et dans des majorités pour faire en sorte que l'on change la vie quotidienne des citoyens. La seule alternative de gauche, c'est le Parti socialiste".

Le PS va-t-il s'allier avec le PTB pour gouverner certaines communes? "Nous avons pris l'option de discuter avec tous les partis, en fonction de leur résultats électoraux. S'il y avait des partis d'extrême droite nous ne le ferions pas. Nous entamons des discussions et nous allons voir s'il y a une possibilité de convergence. Il faudra mesurer si les propositions sont réalistes".