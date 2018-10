Ryanair : un accord historique entre syndicats belges et direction

C'est une victoire pour le personnel de Ryanair. Aujourd'hui, le directeur opérationnel de la compagnie aérienne a rencontré la délégation syndicale belge récemment constituée. La direction a accepté de signer une convention collective de travail reconnaissant l'application du droit belge à partir du 31 janvier 2019. Un signal positif pour les syndicats qui maintiennent leur préavis de grève pour la fin de l'année, en attendant la prochaine négociation qui portera sur les conditions de travail. Ils se reverront quatre fois d'ici la fin de l'année. La prochaine rencontre est fixée au 16 novembre.

Aujourd'hui, la réunion s'est tenue à Diegem, au cabinet d'avocats représentant la compagnie aérienne à bas coûts. Les discussions ont duré près de trois heures. Une dizaine de représentants syndicaux étaient présents. Parmi eux des pilotes, des hôtesses de l'air, des stewards et des représentants de la CNE et de son pendant flamand.

Une base de négociation

Cet accord va donc maintenant servir de base pour négocier les conditions de travail même si les syndicats avouent avoir dû faire quelques concessions. "Il y a un accord uniquement concernant la transformation des contrats irlandais en contrats belges. Nous avons concédé que ce serait effectif pour le 31 janvier mais nous le voulions pour tout de suite. Ils nous ont dit que pour des raisons pratiques ce n'était pas possible et on l'a accepté. En retour, on a obtenu de pouvoir négocier du concret comme les conditions de travail. Il était temps de débloquer la situation" nous dit Didier Lebbe de la CNE.

De son côté, Ryanair se félicite d'avoir signé cette convention collective. "Nous sommes ravis d’avoir signé cette dernière Convention Collective couvrant tous nos pilotes et notre personnel de cabine directement employés en Belgique. Ces accords syndicaux signés en Belgique, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni témoignent une fois de plus des progrès considérables que nous réalisons dans la conclusion d’accords syndicaux avec nos employés sur nos principaux marchés européens" selon Eddie Wilson, directeur du personnel de Ryanair.

C'est une grande première puisque, dans plusieurs pays, la compagnie aérienne à bas coûts a signé des accords avec des syndicats de pilotes mais jamais encore avec le personnel de cabine. Or, ici, le personnel voulait se battre ensemble. Selon les syndicats, Ryanair a essayé de séparer les négociations pour les pilotes et le personnel de cabine mais ils ont tenu bon. Cet accord historique pourrait donc servir d'exemple pour d'autres pays. De quoi apaiser, un peu, un climat social très tendu depuis plusieurs mois.