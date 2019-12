Rudy Demotte sur la formation fédérale : "PS – N-VA c'est impossible, ce n'est pas une option"

"PS – N-VA c’est impossible, qu’est-ce qu’on attend pour le reconnaître ?", a déclaré Rudy Demotte (PS), président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce mardi matin sur La Première.

Chargé d’une mission royale au début de l’été avec Geert Bourgeois, pour lui la situation est claire : il est impossible pour le PS de gouverner avec la N-VA. Il reprend les conclusions de la phase d’information. "Les divergences de fond entre le PS et N-VA sont telles qu’elles ne permettent pas d’engager une phase suivante, bâtie autour de ces deux partis. Quand on en arrive à cette conclusion, c"est qu’on a fait le tour de la question."

Paul Magnette en est arrivé à la même conclusion, insiste-t-il. "PS, N-VA c’est impossible, qu’est-ce qu’on attend pour le reconnaître ? On le sait, on l’a dit, on l’a écrit, même la N-VA l’a écrit."

C’est soit la N-VA, soit le PS. Ne perdons plus du temps à discuter de ce qui n’est pas possible pour nous !

Le duo d’informateurs perd son temps, selon lui. "On sait que ce n’est pas une voie. On se demande qui veut donner le valet noir aux autres. Le PS a pris ses responsabilités et dit ce qu’il ne pouvait pas faire. Il y a une alternative. Ce n’est pas la N-VA avec le MR, l’alliance alternative c’est un Arc-en-ciel. Qu’est-ce qu’on attend ?"

Il s’adresse ensuite aux deux informateurs, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD & V). "C’est soit la N-VA, soit le PS. Ne perdons plus du temps à discuter de ce qui n’est pas possible pour nous ! Il y a un choix à faire. On est en train de faire croire que c’est une option, mais c’est un mensonge. Il faut, aujourd’hui, pouvoir dire la vérité. Dans l’hypothèse ou on n’a pas cette majorité alternative la plus large possible, hors N-VA, je ne vois pas de solution. Je ne demande pas d’élection, je trouve qu’il y a une solution sur la table, il faut que l’on prenne ses responsabilités aujourd’hui."