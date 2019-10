Rudy Demotte et Geert Bourgeois chargés d'une mission de préformation par le Roi

La rencontre n’aura duré que 30 minutes. Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) sont sortis du Palais Royal chargés d’une mission de préformation. Le Roi attend leur rapport pour le 4 novembre. Dans son communiqué le Palais précise qu’ils "examineront les bases concrètes en vue de la formation d’un gouvernement fédéral autour de leur parti respectif, et ceci avec les quatre autres partis impliqués dans les discussions".

Voilà donc N-VA et PS poussés dans le dos par le Roi pour tenter de s’entendre, de trouver des points de convergences entre les deux partis. Pas simple. A sa sortie du Palais, Rudy Demotte (PS) lui-même évoquait "un terrain miné." Et en effet, cela se voit déjà. Ainsi, en coulisses, au PS, on a précisé hier (avant la désignation officielle de Rudy Demotte) qu’on ne pouvait pas parler de négociations, que les personnes désignées par le Roi ne représenteraient pas l’ensemble de leur parti.

Quoi qu’il en soit, les deux hommes ont une mission et quatre semaines de travail devant eux. Le résultat risque d’être un constat de désaccord total entre PS et N-VA, mais ce constat, il faut le poser avant de pouvoir passer à autre chose. Cela dit restons prudents, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.