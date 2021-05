Rudi Vervoort (PS) plaide en faveur d'un coronapass quand "toute la population aura eu l'opportunité d'être vaccinée"

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) s'est dit dimanche favorable à l'introduction en Belgique d'un système de coronapass tel qu'appliqué au Danemark. Intervenant lors d'un débat organisé sur le plateau de RTL-TVI, l'élu socialiste s'est montré ouvert à cette solution pour redonner plus de liberté.

"Pour ceux qui ont été vaccinés, cela doit se traduire par un changement. On ne peut pas leur dire qu'il faudra attendre que les sceptiques se décident. A partir du moment où toute la population aura eu l'opportunité de se faire vacciner, à ce moment-là, il me semble tout à fait légitime de mettre en place un système de ce type-là", a estimé le ministre-président bruxellois. Cette introduction ne pourrait toutefois se faire que de manière ordonnée et en articulation avec le certificat européen que la Commission européenne a présenté pour faciliter les voyages à l'étranger, a-t-il plaidé.

►►► À lire aussi : Bientôt un passeport vaccinal ? " Nous sommes contre tout mécanisme qui serait une atteinte à la vie privée ", affirme Valérie Glatigny

Le Danemark a introduit il y a peu un système de coronapass. Au moyen d'une application installée sur leur téléphone portable, les Danois peuvent prouver qu'ils sont vaccinés contre le Covid, ou qu'ils en sont désormais naturellement immunisés. L'outil permet aux autres de prouver qu'ils ont eu un test PCR négatif dans les 72 heures précédentes. Avec ces preuves, ils peuvent alors aller par exemple chez le coiffeur, au restaurant, en salle de sport, etc.