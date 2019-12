Rudi Vervoort (PS) : "L'arc-en-ciel est l'unique option pour avoir un gouvernement fédéral"

Le ministre-président du gouvernement de la région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS) est l’invité de la matinale ce jeudi l’occasion pour lui de revenir sur l’actualité et entre autres celle du stade national. Alors que le projet de stade bruxellois semble voué aux oubliettes, le ministre wallon des Infrastructures sportives a une idée de projet sur le territoire de Tubize. Selon lui, cette solution a beaucoup d’avantages. "Pour moi, vous savez le plan A reste celui du plateau du Heysel, tout cela pour des raisons autant de symbolique que de mobilité. Vous savez, il ne suffit pas de poser un stade quelque part, mais surtout il faut le connecter et ça, c’est un coût très important en matière d’infrastructure. La vraie question, c’est la question du financement ? Qui va payer au final ? Rénover, démolition, reconstruction vous allez trouver des candidats et ensuite vous vous retrouvez avec une infrastructure qui ne fonctionnera seulement que quelques jours par an" déclare Rudy Vervoort. Avant d’insister sur le fait que les entités fédérées belges doivent participer au financement du projet : "Pour réussir il faudra mettre tous les acteurs autour de la table, y compris la Flandre".

Quel regard porte-t-il sur l’impasse fédérale ?

"L’arc-en-ciel est la meilleure et l’unique option, le PS est favorable à cela et ne s’en est jamais caché, nous souhaitons pouvoir mener une coalition au niveau fédéral qui correspond aux attentes des électeurs. La N-VA n’est pas incontournable. Ce que je retiens de la séquence actuelle c’est le silence de la N-VA, il y a pour moi un déficit de communication. Souvenez-vous, Bart De Wever il y a 5 ans et Bart De Wever aujourd’hui c’est très différent, il est franchement en retrait. La N-VA est à la croisée des chemins, elle a fait l’analyse de son score électorale, la participation de la N-VA au dernier gouvernement fédéral ne s''est pas soldée par un succès" commente le Ministre président bruxellois avant de demander, "que l’on laisse une chance à Paul Magnette. Il y a maintenant un chemin qui s’ouvre, il faut donc l’emprunter".

A Bruxelles on innove en politique

Les commissions délibératives entre parlementaires et citoyens seront bientôt une réalité au parlement bruxellois. Il s’agit d’une première à être institutionnalisée en Belgique. Les groupes de la majorité (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open Vld et one.brussels-sp.a) et plusieurs groupes de l’opposition (Agora, DierAnimal, CD & V, cdH), ont approuvé, au sein de la commission spéciale du Règlement présidée par Rachid Madrane (PS), une proposition de modification du règlement entreprise dans ce sens par les écologistes.

Grâce à cette réforme, 1000 personnes pourront désormais aussi proposer au parlement des sujets de discussion, qui pourront être abordés au sein d’une commission parlementaire réunissant parlementaires et citoyen (ne) s et dont l’objectif sera d’élaborer des recommandations à l’attention du parlement. Cette innovation est l’aboutissement d’un travail commun entamé sur base d’un texte initial de la députée bruxelloise Ecolo Magali Plovie déposé en 2017.

Rudi Vervoort défend ce texte : "Cela fait partie de l’accord de majorité et il faut le mettre en œuvre. A l’échelle d’une région comme Bruxelles, la participation est incontournable. Le changement est toujours facteur d’insécurité, mais informer est une solution, les citoyens veulent être informés. Ici ce n’est pas un parti politique qui initie un processus participatif. C’est le parlement qui met ce système en place, donc toutes les familles politiques démocratiques qui vont se lancer dans ce processus".

Mobilité, quand tu nous tiens ?

Le ministre-président du gouvernement de la région bruxelloise défend son gouvernement, "vous savez nous dépensons 20% du budget régional à la mobilité, c’est le plus important budget mobilité dans le pays. En terme d’investissements c’est près de 500 millions qui seront investis chaque années. Avec une augmentation de 30% de l’offre de bus, de nouvelles lignes de tram et de métro… Franchement l’argent il est là".

La gratuité sur le réseau de la Stib pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, validée par l’accord du nouveau gouvernement bruxellois, devrait être effective en juillet 2020. C’est en tout cas ce qu’avait indiqué en septembre dernier Brieuc de Meeûs, le patron de la société des transports publics, lors d’une réunion du comité de gestion de la Stib, mais beaucoup se demandent si la mesure est payable et surtout si ce n’est pas les autres citoyens qui vont payer, Rudy Vervoort rassure, "ce n’est pas le citoyen qui va payer cette mesure, on sort des 5 années où le coût général des transports a été gelé. Si on augmente les tarifs se sera juste une indexation. L’apport principal dans le budget de la Stib ce n’est pas l’argent des tickets, c’est la dotation publique".

Budget

Le budget bruxellois 2020 s'affiche à l'équilibre à hauteur de 5,3 milliards d'euros. "Le poids de la dette en Région bruxelloise c’est 2% du total des dépenses, c’est donc très faible par rapport aux autres niveaux de pouvoir. Et nous savons qu’avec le plan d’investissement qui est sur la table, nous allons monter à 3,7% environ de la charge de la dette par rapport aux dépenses générales, cela restera très supportable".

Flandre

En Flandre l’actualité c’est la controverse sur la suppression de certains subsides socioculturels. Un conflit qui passe entre les mains de la Chambre et du Sénat, car les présidents du Parlement flamand, de la Chambre, du Sénat et du parlement de la Communauté française ont déclaré mercredi recevable la motion de sonnette d’alarme enclenchée la semaine dernière par l’opposition au nord du pays.

La N-VA a qualifié cette procédure de "bombe communautaire" envoyée vers la Chambre et le Sénat. "Les partis francophones auront un droit de regard sur la politique flamande, c’est un précédent dangereux", a averti le député flamand Marius Meremans.

Rudi Vervoort commente "Vous savez à Bruxelles, il n’y a pas d’obsession linguistique ou culturelle. Couper des subsides en culture c’est idéologique, pour moi ce qui nous dédifférencie en démocratie c’est d’avoir une politique culturelle. La culture en soi est porteuse de subversion, c’est pour cela qu’il faut la défendre".

Et de conclure : "La Flandre est en train de se refermer sur elle et cela, ça va à l’encontre du modèle bruxellois. Et je l’ai vu durant les négociations, les Flamands de Bruxelles ont une tout autre vision du monde, une vision bien différente de que ce que la N-VA propose".