Rudi Vervoort: "La N-VA ne veut pas le pouvoir, mais bloquer les institutions de la Région"

Le ministre-président de la région bruxelloise, Rudi Vervoort réagit aux propos du ministre-président flamand, Geert Bourgeois, qui plaide pour une réduction significative de la politique européenne de cohésion: "je suis stupéfait, cela montre que le modèle belge grippe. On avait négocié longuement ces politiques de cohésion sociale qui sont très importantes pour Bruxelles. Pour notre région, sur cette période jusqu’en 2020, c'est plus de 500 millions d'euros d'investissements dans des politiques qui sont vitales pour Bruxelles. C'est impossible que demain cela s'arrête. La position de monsieur Bourgeois est une position d'un égoïsme sans nom".

La Flandre, on le sait, sera beaucoup plus impactée par le Brexit et cherche des moyens nouveaux pour cela: "Tout est bon en réalité pour sauver les meubles, mais on peut le faire autrement, ce n'est pas en s'isolant, comme eux, que j'envisage la collaboration entre les entités dans ce pays. Il faudra que le gouvernement fédéral tienne la ligne, qui d'ailleurs est partagée par beaucoup d'autres pays européens".

Bruxelles isolée?

"Non, nous devons faire valoir notre point de vue dans l'intérêt des Bruxellois et pas contre les autres régions du pays. Si on veut que le dialogue fonctionne, il faut améliorer la qualité de ce dialogue. Vous savez la N-VA nous répète à l'envie qu'il n' y a pas de communautaire dans leur politique, mais tout le monde sait bien, que le communautaire est partout dans ce pays. Les fonds européens c'est aussi des questions communautaires. Dés le début de la prochaine législature il faudra reparler de la qualité du dialogue à instaurer entre régions, sous peine de se retrouver dans une situation de blocage permanent. La N-VA dit qu'elle aime Bruxelles, mais la sortie de Monsieur Bourgeois prouve bien qu'en fait, ce n'est pas vrai, car cela va à l'encontre de l'intérêt de Bruxelles".

La N-VA au pouvoir à Bruxelles?

La N-VA se présente en force dans la Capitale avec pour volonté la participation au pouvoir. "Ce que veut la N-VA ce n'est pas le pouvoir, mais de pouvoir bloquer le fonctionnement des institutions de la Région. On doit pouvoir se défendre. La N-VA c'est la réplique de 1999 ou le Vlaams Belang avait essayé la même stratégie. Je ne gouvernerai jamais avec la N-VA, et si après les élections la N-VA monte au pouvoir dans le gouvernement flamand de Bruxelles, il faudra se préparer à une période de crise institutionnelle".

Electricité dans l'air

Le Parti Socialiste monte au créneau dans la crise électrique et réclame des mesures fédérales comme une baisse de la TVA de 21 à 6%. Quelle est la marge de manœuvre de la région bruxelloise, où le tissu économique tire déjà la sonnette d'alarme?: "Cette crise a deux volets. Le premier concerne le fait de ne pouvoir fournir de l'électricité dans un pays développé comme la Belgique et il faut voir comme on parle de nous à l'étranger. Ce n'est vraiment pas bon pour notre image. L'autre volet concerne le délestage et le prix de l'électricité. On nous annonce jusqu’à 400 euros d'augmentation à laquelle il faut ajouter la TVA. Notre politique régionale devra être d'aider les bruxellois a pouvoir payer leur facture."

Centre de crise Bruxellois

La région annonce qu'elle va se doter d'un centre de crise régional: "Nous devons fournir à nos zones de police un outil de coordination et de communication qui soit performant. Nous devons avoir un centre de crise pour gérer les crises planifiées et non-planifiées. Des autorités fédérales seront représentées au sein de l’équipe qui sera mise en place. Si on suspecte que c'est une crise liée au terrorisme, on bascule alors directement vers le centre de crise du fédéral. Il y a des protocoles pour cela".

Basses émissions

La zone de basses émissions est une réalité en région bruxelloise depuis tout juste 9 mois. Et depuis le lundi 1er octobre, la période de transition est terminée. Dès janvier 2019, la région bruxelloise élargira le nombre de véhicules interdits. Il s'agira ici des véhicules Diesel de norme EURO 2 ainsi que les véhicules essence sans norme EURO Et norme 1: "L'enjeux de la qualité de l'air à Bruxelles est un enjeu majeur pour nos concitoyens et cela passe par des mesures qui doivent interdire tous les véhicules les plus polluants".