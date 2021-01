Roger Mené, président de l'UCM de 1974 à 2008, est décédé

Roger Mené s’est éteint ce mardi 5 janvier à l’âge de 93 ans. Pendant plus de trente ans, il avait été le président de l’UCM, l’Union des Classes Moyennes. Défenseur de la cause des indépendants, sa longévité à la tête de l’UCM lui valait d’être un pilier du Groupe des 10, lieu de concertation entre les partenaires sociaux, patrons et syndicats.