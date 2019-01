Robotisation: "On n'a pas anticipé la rapidité de la mutation", dit Agoria

La robotisation et la digitalisation du travail étaient au cœur de notre débat. Et ce n'est pas sans lien avec cette actualité: le séisme social au sein de Proximus qui devrait voir disparaître 1900 emplois et mais aussi l'embauche de 1250 personnes pour d'autres métiers. Une décision qui vise à transformer l'entreprise, vers une digitalisation. On le comprend, des profils vont apparaître au détriment d'autres, jugés plus obsolètes ou moins adaptés vis-à-vis de la vision choisie par Proximus.

La parole a été donnée à des personnes ayant souffert de la robotisation. Elmo Clemente est un ex-employé de l'entreprise Caterpillar. Il livre sa vision des choses et parle de son expérience.